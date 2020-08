El PSOE propone a César Poza como alcalde de Vilaboa

0

Vilaboa / La Voz 12/08/2020 22:12 h

César Poza vuelve a la política activa en el Ayuntamiento de Vilaboa y en esta ocasión como candidato a la alcaldía por su partido, el PSOE. El futuro edil fue elegido por sus compañeros socialistas como el candidato que sustituirá al alcalde dimitido Francisco Costa, que renunció a su cargo por motivos personales el pasado día 7. Los socialistas de Vilaboa definen a Poza como «curtido na política municipal de man do ex alcalde Luis Poceiro» y destacan su participación en la vida municipal como «a aposta de futuro» del PSOE, «xa que aúna experiencia, coñecemento, ímpeto e unha clara vocación de servizo, tal e como quedou de manifesto co seu traballo ao fronte das áreas de Cultura, Educación, Deportes ou Novas Tecnoloxías en diferentes mandatos desde o ano 2005».

Poza será la propuesta de sus compañeros de filas en el pleno del próximo día 20, el mismo en que tomará posesión de su escaño en sustitución de Francisco Costa. Al aceptar ser el candidato a la alcaldía, Poza resaltó la «gran labor» que desempeñó su antecesor en el cargo. «O seu adeus é unha pena, as circunstancias ás veces non che acompañan, pero o seu traballo aí está», afirmó.

Como alcaldable, Poza se ha marcado el objetivo de estar en permanente contacto con los vecinos. «Se o pleno do Concello me da o seu respaldo, o meu despacho estará sempre aberto a todo o mundo. Vou ser un alcalde de visitar cada barrio, de vivir o día a día de Vilaboa. Quero que cada veciño me coñeza, que cando me vexan saiban quen son, e ao mesmo tempo aspiro a coñecer a cada un deles. Saben que poñerei o meu benestar por diante de calquera outro factor á hora de exercer o meu labor de goberno», aseguró.

El dirigente socialista apeló a la colaboración de todos los grupos de la corporación para afrontar las consecuencias de la pandemia, porque «nestes tempos os políticos debemos estar á altura dos cidadáns, e eles esperan de nós ese consenso necesario para sacar adiante aqueles proxectos que melloren o seu día a día». El candidato sostuvo que será un «alcalde dialogante pero firme na toma de decisións».

El PSOE, con seis concejales, gobierna en Vilaboa en coalición con el BNG, con tres. El PP tiene cuatro ediles en la corporación local.