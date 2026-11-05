Un dron con cámara térmica para rescatar a un hombre perdido en un humedal de Sanxenxo

Los servicios de emergencia se están coordinado en el rescate CONCELLO DE SANXENXO

Desde última hora de esta tarde está actividado un operativo para localizar y rescatar a un vecino de Dena perdido en el entorno del humedal de Noalla, por detrás del campo de fútbol, confirmaron fuentes del Concello de Sanxenxo.

De este modo, a las labores iniciadas por Emerxencias Sanxenxo y la Policía Local de esta localidad pontevedresa, se ha sumado la Guardia Civil. Por lo pronto, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, si bien el hombre ha respondido a la llamada del cuerpo municipal, así como también se ha determinado que está acompañado de un perro cuyos ladridos se han podido escuchar.

Sin embargo, por el momento, los servicios de emergencias no han conseguido llegar al punto donde se encuentra este hombre, una circunstancia que ha determinado que la Policía Local de Sanxenxo emplee un dron equipado con cámara térmica. De este modo, se intenta determinar donde podría estar situada esta persona por su fuente de calor.