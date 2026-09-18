El rey emérito embarca en Sanxenxo para cenar en la ría de Pontevedra

1/8 Juan Carlos I embarca en un bateeiro en el puerto de Sanxenxo para disfrutar de una cena en la ría con familiares y amigos Ramón Leiro 2/8 Amigos y familiares esperaban al rey emérito cuando embarcó en el Deiramar Dos Ramón Leiro 3/8 La infanta Elena también asistió a la cena de este viernes en la ría Ramón Leiro 4/8 Ramón Leiro 5/8 Ramón Leiro 6/8 Ramón Leiro 7/8 Ramón Leiro 8/8 Ramón Leiro

Juan Carlos I llegó pasada las siete de la tarde al puerto de Sanxenxo para disfrutar de una cena en medio de la ría de Pontevedra. El rey emérito se desplazó hasta el extremo del espigón del puerto de la capital turística de las Rías Baixas después de una tarde a bordo de la lancha neumática Cristina, con la que siguió la evolución del primer día de la regata que lleva su nombre, Regata Juan Carlos I Corte Inglés Master. El anterior Jefe del Estado llegó a Sanxenxo el miércoles, con parada en Poio para comer en Casa Solla, y se aloja en la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, a la entrada de la localidad turística.

La cena en el mar se realiza a bordo de una embarcación auxiliar de bateas, el Deiramar Dos, y como en otras ocasiones en las que también ha degustado de los menús del litoral pontevedrés, le acompaña parte de su familia y amigos. En acceso al bateeiro se pudieron ver a la infanta Elena, así como a otros parientes que suelen acompañarlo en estas ocasiones. Entre los amigos que el rey emérito tiene en Sanxenxo, junto a otros de fuera que se desplazaron a propósito para acudir a la cita, se pudo ver subiendo por el pantalán hacia el bateeiro a Pedro Campos; al comodoro del Real Club Náutico de Sanxenxo, Carlos Agra; al presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez; y al patrón mayor Sauro Martínez. En esta ocasión la prensa no vio subir al alcalde, Telmo Martín, que sí asistió a la comida en Casa Solla del miércoles.

El barco bateeiro ahora se dirige al medio de la ría, en una zona resguardada y tranquila, con punta Festiñanzo, Combarro, Bueu, la Escuela Naval y las playas de Marín como posibles escenarios de fondo. Está previsto que el rey emérito disfrute de esta velada y regrese a Nanín para un sábado de nuevas regatas, aunque no está claro que vaya a subirse al Bribón, el barco del que forma parte como patrón. Aunque esta visita es privada y por lo tanto carece de agenda pública que pueda trascender, sí que es seguro que se marchará en algún momento del sábado para tomar un avión que lo llegue a París, donde se le homenajeará con el Prix Saint-Simon 2026 por su biografía y libro de memorias Reconciliación.