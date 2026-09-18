Juan Carlos I observa desde el mar el desarrollo de la regata que lleva su nombre a la entrada de la ría de Pontevedra

Juan Carlos I, a bordo de la lancha neumática del Real Club Náutico de Sanxenxo, con su ahijado Carlos, en el momento de salir a la ría de Pontevedra MARÍA MUIÑA / RCNS

El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto al mar este viernes por la tarde en la ría de Pontevedra para asistir al desarrollo de la regata a la que da nombre y que se disputa desde este viernes hasta el domingo. El monarca emérito llegó a Sanxenxo el miércoles, tras comer en Casa Solla, en Poio, alojándose en la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, como viene siendo habitual desde hace años en sus desplazamientos a Galicia. La competición de este fin de semana se llama Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Master, y llega a su edición número once, en una cita donde también se llevará a cabo una nueva prueba de la liga de seis metros en la que está inscrita el Bribón.

Juan Carlos I bajó al puerto de Sanxenxo a primera hora de la tarde hasta las instalaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo, donde se celebró la reunión de patrones previa a la salida al mar de las embarcaciones deportivas. Sobre las cuatro de la tarde se embarcó en la lancha neumática Cristina, que sirve de apoyo al Bribón, y desde la que está siguiendo el desarrollo de las primeras pruebas de esta regata. Le acompañan varios miembros de su familia como Carlos, su ahijado e hijo de su sobrina María Zurita, su cuñado Carlos Zurita, y sus sobrinos Alfonso y María. Está previsto que a lo largo de esta tarde también se acerquen a Sanxenxo más amigos y familiares del monarca emérito en la que es una nueva visita en un año en el que el monarca emérito se ha dejado ver en varias ocasiones desde primavera en la capital turística de las Rías Baixas. Este viernes se espera que la jornada termine para el rey emérito con una comida en una embarcación auxiliar de bateas en medio de la ría de Pontevedra, como ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos años y aprovechando que el tiempo es favorable para disfrutar del litoral de la comarca.

Según indicaron desde el Real Club Náutico de Sanxenxo, la flota del Xacobeo 6 Metros, clase en la que compite el Bribón, es una de las que se estrena este viernes en la competición y la embarcación en la que está también enrolado el rey emérito compite por revalidar el título de la liga de seis metros española, en un año en que le ha ido bien en la faceta deportiva. El Bribón renovó en Suiza en julio su sexto título consecutivo del campeonato europeo.

En la regata de este fin de semana también navegarán por las aguas pontevedresas el Titia de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón del mundo; el Alibaba 2 de Miguel Lago; el Sartdust de Santiago Campos; y el Caprice de Guillermo Luis Rodríguez del PD Benalmádena, según precisaron desde el Real Club Náutico de Sanxenxo.