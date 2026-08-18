Mano dura en Sanxenxo si se orina en la calle: 382 denuncias en julio

Coches patrulla de la Policía Local de noche en el puerto de Sanxenxo CONCELLO

Orinar en la calle está tipificada como una infracción grave en Sanxenxo y la Policía Local se aplica todo el verano para poner freno a una práctica incívica que no solo ensucia edificios y parques, sino que también perjudica la imagen pública de la capital turística de las Rías Baixas.

El Concello informó este lunes de que el pasado julio se interpusieron 382 denuncias por mear en la vía pública. Los infractores se enfrentan a sanciones económicas que pueden llegar a los 400 euros, según figura en la ordenanza municipal de convivencia ciudadana.

La actividad de la Policía Local se multiplica en verano ante la intensa afluencia de turistas y el consiguiente crecimiento de los vecinos y visitantes que pasan noche en el municipio. El mes pasado la centralita de la comisaría de este cuerpo municipal de seguridad recibió 2.450 llamadas para solicitar ayuda, formalizar una denuncia o pedir información.

Con un volumen muy elevado de coches en las carreteras, los agentes tramitaron 1.694 denuncias de tráfico y otras 548 administrativas, de las que 400 fueron las multas por mear en la vía pública. El botellón ocupa también un lugar importante para controlar la gestión de la noche en este municipio. En total en julio hubo 64 denuncias por botellón, a las que hubo que sumar otras 29 por ruidos.

Hay que tener en cuenta de que el número de empresas turísticas en Sanxenxo no tiene igual en la comarca en relación con su población. Así pues, se interpusieron 15 denuncias por incumplir los horarios de cierre de establecimientos hosteleros y, en un caso, se propuso otra sanción por exceso de aforo.

Objetos perdidos

Asimismo, las oficinas de la Policía Local, ubicadas en Miraflores, en julio recibieron 364 objetos perdidos, consiguiendo devolverse 145 a sus propietarios. Según el equipo de gobierno, los objetos que más se perdieron en Sanxenxo fueron anillos, documentación y móviles, además de llaves, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Desde el Concello recuerdan que estos objetos perdidos permanecen almacenados, bajo custodia policial, durante un plazo máximo de dos años desde su extravío y notificación a los agentes municipales.

En caso de que en ese período de tiempo nadie reclame su propiedad legalmente, la normativa municipal de Sanxenxo establece que los artículos sean destruidos, reciclados o donados a colectivos sociales.