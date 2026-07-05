Un año investigando 300 partidas para unir a 180 parientes que no se conocían

Fernando Abilleira, con el inicio del árbol genealógico de la familia Salomón y con la foto del encuentro familiar en Sanxenxo ADRIÁN BAÚLDE

Un mensaje en redes sociales fue la chispa que despertó en Fernando Abilleira —madrileño con raíces en Sanxenxo— el interés por conocer algo más de sus antepasados, los Salomón de Padriñán, y asumir el reto