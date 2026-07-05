Un año investigando 300 partidas para unir a 180 parientes que no se conocían

Marcos Gago Otero
marcos gago SANXENXO / LA VOZ

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Fernando Abilleira, con el inicio del árbol genealógico de la familia Salomón y con la foto del encuentro familiar en Sanxenxo
Fernando Abilleira, con el inicio del árbol genealógico de la familia Salomón y con la foto del encuentro familiar en Sanxenxo ADRIÁN BAÚLDE

Los descendientes de los Salomón de Padriñán se dieron cita en Sanxenxo en una reunión organizada por Fernando Abilleira, madrileño con raíces gallegas

05 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un mensaje en redes sociales fue la chispa que despertó en Fernando Abilleira —madrileño con raíces en Sanxenxo— el interés por conocer algo más de sus antepasados, los Salomón de Padriñán, y asumir el reto

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