Un año investigando 300 partidas para unir a 180 parientes que no se conocían
SANXENXO / LA VOZ
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Los descendientes de los Salomón de Padriñán se dieron cita en Sanxenxo en una reunión organizada por Fernando Abilleira, madrileño con raíces gallegas05 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un mensaje en redes sociales fue la chispa que despertó en Fernando Abilleira —madrileño con raíces en Sanxenxo— el interés por conocer algo más de sus antepasados, los Salomón de Padriñán, y asumir el reto