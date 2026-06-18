Prisión para seis investigados por el asalto a un hotel de Sanxenxo vistiendo uniformes de la Guardia Civil

Fachada del hotel atracado en Sanxenxo en el 2025, que dio origen a la investigación. ADRIÁN BAÚLDE

Seis personas de nacionalidad española ingresaron esta semana en prisión preventiva, mientras que otros dos investigados han quedado en libertad, tras ser desarticulada una prolífica red criminal responsable de múltiples robos con fuerza. Según apuntan fuentes judiciales en Madrid, el origen del procedimiento que hizo caer a esta organización se sitúa en la provincia de Pontevedra, concretamente en un atraco perpetrado en el Hotel Pinar de Sanxenxo en el año 2025.

Durante aquel asalto, varios integrantes de la banda accedieron al establecimiento hotelero ataviados con chalecos de la Guardia Civil, simulando ser agentes del Instituto Armado. Mediante coacciones y amenazas directas a los dueños del negocio, los asaltantes lograron hacerse con un botín de 50.000 euros que se encontraba en la caja fuerte.

Mientras se ejecutaba el robo, en el exterior aguardaba un coche de alta gama para facilitar la huida. La presencia del vehículo llamó la atención de una vecina, quien alertó a la Policía Local. Al verse en peligro, el conductor emprendió una fuga temeraria, llegando a circular a más de 200 kilómetros por hora por las carreteras del municipio turístico. Las pesquisas posteriores confirmaron que este coche empleado en Sanxenxo era robado y circulaba con matrícula falsa.

La punta del iceberg y el robo de coches Audi

El asalto al hotel de Sanxenxo fue solo la punta del iceberg. La organización operaba por toda la geografía española con un alto grado de especialización. Contaban en su historial con el atraco a una conocida joyería de Alicante y con múltiples asaltos a entidades bancarias en Toledo, Madrid y Ciudad Real, donde llegaron a sustraer botines superiores a los 100.000 euros en un solo día.

Su audacia quedó también patente en Madrid. Allí, a plena luz del día, la banda accedió a un recinto privado donde la firma de coches Audi estaciona sus vehículos sin estrenar, logrando sustraer de sus instalaciones varios turismos de alta gama.

La compleja operación policial fue iniciada por la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y, dada la envergadura y movilidad de los asaltantes, acabó contando con la estrecha colaboración de dos unidades operativas adicionales en Madrid. Como colofón a las investigaciones, las autoridades han llevado a cabo diversos registros en inmuebles ubicados en Madrid y Barcelona, donde se han incautado de numeroso armamento, importantes cantidades de dinero en efectivo y relojes de lujo.