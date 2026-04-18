Juan Carlos I y su hija Elena salen al mar en la ría de Pontevedra

1/8 Juan Carlos I y la infanta Elena en el puerto de Sanxenxo este sábado SERGIO SUEIRO 2/8 SERGIO SUEIRO 3/8 SERGIO SUEIRO 4/8 SERGIO SUEIRO 5/8 SERGIO SUEIRO 6/8 SERGIO SUEIRO 7/8 SERGIO SUEIRO 8/8 SERGIO SUEIRO

El rey Juan Carlos I cumplió el guion y bajó este sábado por la mañana al puerto deportivo de Sanxenxo para asistir a la regata Trofeo Xacobeo en aguas de la ría de Pontevedra. El anterior Jefe del Estado llegó a Galicia el pasado martes, aterrizando en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, donde fue a recogerlo su amigo Pedro Campos que lo aloja en su casa en Nanín, en Sanxenxo. Desde entonces, aunque el rey emérito se dejó ver dos veces comiendo en el restaurante marisquería D'Berto, en O Grove, no había bajado al mar. Las condiciones meteorológicas fueron propicias este sábado y Juan Carlos I no se lo pensó dos veces para poder disfrutar de una de sus aficiones favoritas, navegar por la ría de Pontevedra.

El Trofeo Xacobeo, denominación que tiene este año la liga de vela de seis metros, que es la competición en la que participa en Bribón, celebra este fin de semana su segunda serie de regatas del año. La primera fue en marzo, pero Juan Carlos I no se desplazó en esa ocasión hasta Sanxenxo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que en esas fechas se encontraba en uno de sus momentos más violentos. Sin embargo, este mes, el monarca emérito sí se desplazó hasta Francia para asistir a la entrega de un premio en la Asamblea Nacional en París por su libro de memorias. Después siguió su periplo por Europa por Cascais y Vitoria, recalando finalmente en Sanxenxo.

El rey emérito suele hacer una vida pausada en la capital turística de las Rías Baixas. Aquí encuentra tranquilidad y es bien recibido por el Concello, cuyo alcalde, Telmo Martín, se ha expresado en reiteradas ocasiones firme defensor de la trayectoria política del rey emérito y de sus visitas a la localidad. De hecho, en Sanxenxo el puerto deportivo llega el nombre de Juan Carlos I. Al no tratarse de una visita oficial, no hay agenda, por lo que la programación de actividades del anterior Jefe del Estado depende de cómo se encuentra cada día y de qué le apetezca hacer, por ser sus estancias en Sanxenxo visitas privadas. En esta ocasión, además de sus amigos de siempre, también acudió a la villa pontevedresa su hija Elena, que también es una habitual de estos viajes cuando su padre se deja ver por la villa turística.

Este sábado amaneció con un sol espléndido y buenas condiciones de navegación, por lo que el rey emérito bajó a puerto, donde departió con tripulantes de los barcos de la regata y con amigos en el varadero de la punta del espigón. A continuación y tras la reunión técnica de los patrones para la regata, llegó el momento se subirse a los veleros para hacerse a la mar. La regata la organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo que, como ha pasado en otras citas, preparó un lugar para el monarca emérito en la lancha neumática Cristina, a donde se subió acompañado por la infanta y también por Pedro Campos. El Bribón compite en esta jornada sin su capitán titular, que es el exmonarca, pero con igual expectativa de defender el título de campeón de España de esta liga de seis metros en las distintas mangas a la entrada de la ría de Pontevedra.

Aunque el rey emérito no se suba al Bribón este fin de semana tendrá más ocasiones de planteárselo a lo largo del año. El Real Club Náutico de Sanxenxo ha diseñado un calendario que prevé una regata de la liga de seis metros desde marzo hasta noviembre incluido, con la única excepción de julio y agosto. La próxima cita será, por lo tanto, la tercera regata en mayo.