Multas de hasta 400 euros a 76 personas que orinaron en la calle en Semana Santa en Sanxenxo

Marcos Gago Otero
Marcos Gago SANXENXO / LA VOZ

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Coches patrulla de la Policía Local en el puerto de Sanxenxo esta Semana Santa
Coches patrulla de la Policía Local en el puerto de Sanxenxo esta Semana Santa CONCELLO

El Concello ha comenzado ya las mediciones de ruido nocturno en los locales de ocio para aplicar medidas en las zonas acústicamente saturadas

10 abr 2026 . Actualizado a las 14:54 h.

Orinar en la vía pública en Sanxenxo sale caro porque las multas que tendrán que pagar los infractores denunciados por la Policía Local pueden llegar a los 400 euros por cada meada en la calle. El

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