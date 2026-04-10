Multas de hasta 400 euros a 76 personas que orinaron en la calle en Semana Santa en Sanxenxo
SANXENXO / LA VOZ
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El Concello ha comenzado ya las mediciones de ruido nocturno en los locales de ocio para aplicar medidas en las zonas acústicamente saturadas10 abr 2026 . Actualizado a las 14:54 h.
Orinar en la vía pública en Sanxenxo sale caro porque las multas que tendrán que pagar los infractores denunciados por la Policía Local pueden llegar a los 400 euros por cada meada en la calle. El