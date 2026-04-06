Juan Carlos I volverá a Galicia a mediados de este mes para regatear en Sanxenxo

Juan Carlos I en una de las regatas en Sanxenxo en abril del año pasado ADRIÁN BAÚLDE

Juan Carlos I realizará este mes su primera visita a las Rías Baixas de este año con motivo de la segunda serie de la regata Trofeo Xacobeo Sanxenxo, la denominación que tiene en el 2026 la liga española de vela de 6 metros, que se disputa desde hace años en aguas de la ría de Pontevedra. Esta será la primera estancia del monarca emérito en Galicia este año, tras suspender, por causa de la guerra en Oriente Medio, su viaje previsto en marzo, también para regatear en Sanxenxo. La visita a Galicia a mediados de este mes será también la segunda de Juan Carlos I a España en lo que va de año, ya que estuvo el fin de semana en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla, para la reaparición de Morante de la Puebla en los ruedos.

La regata a la que acudirá el rey emérito se celebrará en las aguas de la entrada de la ría de Pontevedra los días 18 y 19 de este mes, aunque es previsible que su presencia a Sanxenxo se produzca ya unos días antes, como es habitual cuando Juan Carlos I acude a la capital turística de las Rías Baixas. El programa de la visita no se conoce porque se trata de una actividad de carácter privado y, por lo tanto, no hay agenda oficial. La primera de las jornadas de la liga tuvo lugar en marzo y el Bribón se alzó con la victoria, un objetivo que su tripulación quiere seguir revalidando en esta nueva cita deportiva.

Si el anterior Jefe del Estado mantiene el ritmo de anteriores estancias, lo más probable es que llegue martes o miércoles al aeropuerto de Vigo y se traslade después a la casa de su amigo Pedro Campos en Nanín, su alojamiento habitual en Galicia. El primer día después de su llegada, Juan Carlos I lo suele destinar a descansar, aunque podría hacer alguna salida a alguno de sus restaurantes favoritos como es el caso de A D'Berto, en O Grove. Normalmente ocupa la mañana anterior a la regata realizando una salida al mar para practicar y ponerse al día y si se cumpliese su rutina de otras ocasiones bajaría al puerto deportivo de Sanxenxo la mañana de la regata. La decisión de si sube al Bribón o si lo hace en la lancha auxiliar Elena, del Real Club Náutico de Sanxenxo, se suele tomar dependiendo de las circunstancias del día, es decir, de cómo se encuentre de salud y de cómo sea el parte meteorológico. En caso de que llueva es casi seguro que el rey emérito se quede en tierra, eso no impediría que asistiese a la ceremonia de entrega de los trofeos, que se hace en la sede del Náutico en el puerto sanxenxino.

El monarca emérito encuentra en Sanxenxo su destino favorito para sus estancias en España en los últimos años. Fue en Sanxenxo e invitado por Pedro Campos, donde en el 2015 se reencontró con el mar y las regatas después de un tiempo apartado por las operaciones a las que se tuvo que someter. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha manifestado en reiteradas ocasiones su satisfacción por que el rey emérito haya escogido esta localidad para sus viajes y, de hecho, esta fue la última localidad española en la que estuvo antes de irse a Abu Dabi en el 2020 y la primera a la que regresó por primera vez a España en el 2022. En esta villa, encuentra también bien recibido por vecinos y visitantes y recibe, con cierta discreción, a amigos y familiares que acuden a verlo a Nanín.

El programa de regatas del Trofeo Xacobeo Sanxenxo prevé una competición por mes hasta noviembre incluido, con la excepción de los meses de julio y agosto en la ría de Pontevedra