El Concello de Sanxenxo sufre un ciberataque y le piden que pague 5.000 dólares en bitcoins

La Casa do Concello de Sanxenxo, en una imagen de archivo. Ramón Leiro

Un ataque informático al servidor ha paralizado el funcionamiento del Concello de Sanxenxo, según ha informado el propio gobierno municipal. En un comunicado, explica que fue esta mañana cuando se tuvo conocimiento de la entrada en la red municipal de un malware, término que designa un tipo de software furtivo, cuyo propósito es dañar el mecanismo en el que se infiltra paralizando los equipos de la Casa Consistorial.

Lo que el programa malicioso desencadenó fue una encriptación masiva de los documentos que maneja la administración local. Una vez consumado el ataque, los operarios del Ayuntamiento no podían acceder a miles de archivos.

El paso siguiente cobró la forma de una extorsión virtual, ya que se demandó un pago de 5.000 dólares en bitcoins. El Ayuntamiento no accedió al desembolso de dinero en criptomonedas que exigían los perpetradores del ataque e interpuso denuncia ante la Guardia Civil.

Para solucionar los efectos del virus, según informa Europa Press, los servicios técnicos y de seguridad recurrieron a la copia de seguridad que cada día replica el sistema informático del Ayuntamiento. De este modo, se prevé que en las próximas horas se solvente el problema.

Las empresas municipales Nauta y Turismo de Sanxenxo no están afectadas por el virus porque disponen de una red diferente a las del Ayuntamiento. La sede electrónica funcionó también con normalidad.