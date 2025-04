Telmo Martín, tras estar con Juan Carlos I en Sanxenxo: «Lo he visto de maravilla»

Marcos Gago

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, se reunió este miércoles por la mañana con el rey emérito en la casa de su amigo Pedro Campos, donde se aloja en sus visitas a las Rías Baixas. La visita del regidor sanxenxino a Juan Carlos I es habitual cuando el rey emérito está en la localidad, ya que Telmo Martín lo conoce desde hace muchos años y siempre se ha manifestado defensor de sus estancias en la capital turística de las Rías Baixas. La reunión fue informal, como todas las que han mantenido ambos en los últimos años y por lo tanto de carácter privado, por lo que se habla en estos encuentros no trasciende.

Telmo Martín, sin embargo, sí que ha respondido brevemente a la pregunta de cómo había encontrado al rey emérito en la que es su primera visita a Sanxenxo, y a España, en lo que va de año. «Al rey Juan Carlos lo he visto de maravilla, lo he visto muy bien», sostuvo el regidor. El alcalde añadió: «Le dije, en una charla informal, que fue una pena que no viniera la semana pasada puesto que mira que tiempo tenemos esta semana para hacer la regata y me hubiera gustado que la semana pasada también hubiera habido buen tiempo», bromeó el regidor. El rey emérito «se echó un poco a reír y me dijo 'espero estar aquí otra vez como está previsto para la regata de mayo' y nosotros muy agradecidos de que el rey siga viniendo a Sanxenxo y que disfrute de Sanxenxo y nosotros de él».

Juan Carlos I llegó a Sanxenxo el martes por la noche después de aterrizar en el aeropuerto de Vigo, trasladándose en coche hasta Nanín, en un coche conducido por Pedro Campos, como suele ser normal en sus visitas a Galicia. El anterior Jefe del Estado permanecerá en la localidad pontevedresa al menos hasta el domingo, con motivo de la celebración de una regata de la Liga Española de 6 Metros, que tendrá lugar el sábado y el domingo. Este miércoles no está previsto que salga al mar, ya que el Bribón, la embarcación que capitanea, todavía sigue en dique seco. Es posible que salga al mar a realizar algún adiestramiento el jueves o el viernes. La regata la organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo, que tiene una competición de esta categoría de embarcaciones casi cada mes hasta noviembre en las aguas de la ría de Pontevedra.