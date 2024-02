Aparece debajo de un pantalán el coche del hombre que murió al caer al mar en el puerto de Portonovo

Uno de los dos buzos del GEAS en el operativo de este viernes de búsqueda del coche siniestrado en el puerto de Portonovo M.G.

El coche de Pedro Domínguez, el hombre de 43 años que cayó al puerto de Portonovo en su interior y que murió ahogado en la madrugada de este jueves, apareció a primera hora de esta mañana de viernes sumergido a la altura del primera pantalán del Club Náutico de la localidad. El hombre había llamado al 112 cuando se hundía en su coche para alertar del suceso ya que en ese momento, en torno a las cuatro y cuarto de la madrugada del jueves, no había nadie en la lonja. Según explicó el Concello de Sanxenxo, el hombre llamó al servicio de emergencias gallego advirtiendo de que no sabía nadar. El cuerpo se recuperó ya la misma mañana del suceso flotando en la dársena, pero la mala visibilidad del agua en el puerto impidió que se encontrase el coche hasta esta viernes.

Un equipo del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) se desplazó por segunda vez desde A Coruña, donde tiene su base, hasta el puerto de Portonovo para volver a hacer una inmersión. Las condiciones meteorológicas de este viernes son sustancialmente mejores que el jueves y el operativo discurrió sin dificultad aparente. En el puerto también está la patrullera de la Guardia Civil del Mar, Corvo Mariño, que tiene su base en la Escuela Naval de Marín y que acudió hasta el puerto para servir de apoyo marítimo en caso necesario.

Buzos del GEAS que participaron en la búsqueda del coche siniestrado en el puerto de Portonovo M.G.

Dos buzos del GEAS se lanzaron al mar en torno a las once de la mañana, desde una de las escaleras del muelle junto a la lonja y se dirigieron hacia el pantalán deportivo más exterior, donde encontraron el vehículo siniestrado sumergido. Por el momento aún no se ha tomado la decisión de cómo ni cuándo se quitará el coche del agua, pero sí se ha señalizado con una boya para ubicarlo. El coche está bastante alejado de punto probable de su caída al mar, junto a la lonja, pero el patrón mayor de Portonovo manifestó que la explicación se debe a que el vehículo no se hundió de repente sino que tardó un poco y el viento del temporal del jueves y las fuertes corrientes lo empujaron hacia el interior de la dársena.

La investigación sobre el suceso la realiza la Guardia Civil, que será la encargada de arrojar luz sobre este suceso que tiene conmocionado al municipio de Sanxenxo y especialmente a los vecinos de Noalla, parroquia donde vivía el hombre fallecido.