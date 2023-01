Aparece vivo el vecino de Portonovo que se buscaba desde ayer por la costa de Sanxenxo

La Guardia Civil localizó al hombre desaparecido en una finca GUARDIA CIVIL

El dispositivo por tierra, mar y aire, de Jesús María, vecino de Portonovo de 79 años y que estaba desaparecido desde ayer por la tarde, coronó con éxito su búsqueda poco después de las once y cuarto de esta mañana al localizarlo con vida en una finca en Arra, según informó el Concello de Sanxenxo. El hombre se encuentra consciente y se ha trasladado a un centro sanitario para que la realización de un reconocimiento médico, tras pasar toda la noche desaparecido. Según explicó la Guardia Civil, «unos vecinos vieron en un prado algo que les llamó la atención y se acercó allí la patrulla y fue cuando lo encontraron».

El operativo de búsqueda se inició en torno a la medianoche, cuando se dio aviso al 112 y a la Guardia Civil de que este vecino, que acostumbra a realizar largos paseos entre Portonovo y San Vicente do Grove, no había regresado a casa y no se tenían noticias de él desde hacía horas. El 112 Galicia y la Guardia Civil organizaron la búsqueda con patrullas por tierra, drones desde el aire y la lancha de Emerxencias de Sanxenxo. La búsqueda se intensificó sobre todo en la zona más próxima a la costa y en la orilla de las playas, ya que la última vez que se le había visto fue a la altura de la playa de Canelas, según señaló el Concello de Sanxenxo. Afortunadamente, todo se ha quedado en un susto.

En el operativo de búsqueda, además de la Guardia Civil de Sanxenxo, Caldas y O Grove, participaron el Servizo Local de Emerxencias de Sanxenxo, la Policía Local, el Servizo Municipal de Protección de O Grove y la unidad de drones de la Axega.