«La prueba del algodón es el consumo eléctrico y de agua, y aquí es donde lo medible no es opinable. Los picos de Sanxenxo en verano nunca superan ni a la séptima ciudad gallega», destaca. Para no ofender, añade: «No estoy criticando a Sanxenxo en absoluto, solo intento desmontar un mito, que no quita que Sanxenxo sea un sitio genial o esté de bote en bote, o que no se quepa». Insiste: «Mucha gente puede referirse a 40.000, 100.000 o 250 personas (como los usuarios de las termas un día en Ourense, que solemos contar objetivamente)».

Hasta aquí, la visión de Jácome. El INE y Turismo de Galicia evalúan, de forma independiente, las cifras del impacto turístico en este municipio pontevedrés. Sanxenxo tiene 17.635 habitantes empadronados. Las segundas residencias pasan de 11.100, por lo que esa cifra, si se tienen en cuenta tres o cuatro personas por cada una, incluso aunque solo fuesen dos, incrementa bastante la población. Añádanse a lo anterior 8.969 plazas hoteleras en julio —en agosto son más— y las 11.804 de las viviendas de uso turístico, casi el 15 % del total de Galicia. Hay que añadir cámpings, turismo rural y apartamentos turísticos. Este julio, superó a Santiago en pernoctaciones (203.419), y es el segundo municipio de la cornisa cantábrica donde los turistas hicieron más noches. Solo le ganó Bilbao.