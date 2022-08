MARIA ARAGON

El PP ha rechazado en la Comisión Permanente que Alfonso Rueda comparezca en el Parlamento a raíz de la muerte de una paciente en el PAC de Baltar (Sanxenxo) cuyo marido había contactado horas antes con el 061. La petición partió del BNG, que contó con el apoyo de los socialistas, pero el voto en contra del PP evitó la citada comparecencia.

El parlamentario popular Alberto Pazos cuestionó duramente la propuesta del BNG al argumentar que, pese a respetar el interés de la oposición por presidir la Xunta, «non todo vale». Hizo esta valoración al afirmar que «é unha infamia, e falso, que o falecemento teña nada que ver cunha inexistencia de ambulancias e suposta falla de atención médica». Además resaltó que esta muerte está siendo objeto de una investigación judicial, iniciada por el personal sanitario que la atendió en el PAC de Baltar por considerar que la fallecida, según informó Pazos, «chegou nun estado e cunha temperatura anormalmente baixa que non é conmpatible co relato do sucedido que fai o acompañante». El portavoz popular en la comisión también destacó que el cónyuge de la fallecida presentó su denuncia judicial diez días después de lo ocurrido.

Por su parte, Montse Prado (BNG) defendió la comparecencia de Rueda al señalar que «non sabemos se intentou acudir ao medico e se se achegou a un centro de saúde que ten un nivel de tensión brutal». Tras la votación, el BNG acusó al PP de aplicar una «voadura programada» de los servicios de Atención Primaria y Prado insistió en que «sobran as razóns para que o presidente da Xunta compareza, dea explicacións, e sobre todo, traia alternativas».