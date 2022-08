Edgardo

—¿Quién suele contratar?

—El mejor amigo o amiga, algún familiar y luego hay casos excepcionales: la suegra, la cuñada...

—Con tantos años, igual ya organizó más de una despedida al mismo individuo.

—Pues sí. Es que también hay despedidas de casado, o alguien que ha encontrado un buen trabajo, por ejemplo.

—¿Y cómo se le ocurrió este negocio?

—Cosas de la vida. Tenía una amiga que bailaba y no tenía trabajo. Le hice una página web y empezó a llegarme muchísimo trabajo... y me dejé llevar. Eché la caña y me vinieron muchos peces.

—¿Qué no acepta en una despedida?

—Muchas cosas. Prostitución, por ejemplo. Lo piden los chicos sobre todo. Y las chicas buscan demasiadas cosas que han visto aquí o allá. Hay una encargada, pero al final acaban llamando todas las del grupo.

—¿Está casado?

—No, pero tengo pareja desde hace diez años.

—¿Se organizó una despedida?

—No. Pero ella sí, que se casó y se separó en su momento. Creo que la despedida se la organicé yo, pero no me acuerdo, porque yo no trato con los novios.

—¿La despedida más loca?

—No sabría decir. Pero sí que estos últimos años, como los estríperes están en decadencia, he reconvertido alguna en dominátrix que, vestida de cuero, se va por los vinos por la tarde y esposa al novio y le zurra. De forma cómica, claro.

—No solo hace despedidas.

—Tengo también una empresa de alquiler de yates, seagalicia. En agosto funciona muy bien. Son líneas de negocio complementarias, porque las despedidas, en agosto, bajan mucho.

—¿Celta o Dépor?

—Soy del Dépor... empresarialmente. Si al equipo le va bien, viene gente a hacer la despedida y a ver el partido.

—Cuando no trabaja, ¿qué le gusta hacer?

—Yo trabajo seguido, ja, ja. Me gusta hacer deporte. Siendo de Ferrol, siempre hice surf. Andar en bici y me gusta mucho la naturaleza.

—Defínase en cuatro palabras.

—Testarudo, emprendedor, alegre, comedor.

—Vaya, le gusta la cocina, entonces.

—Sí, cocino bastante. Es mi momento especial, cuando dejo el teléfono.

—Un lugar especial.

—Las playas de Ferrol, cualquiera.

—Dígame un refrán.

—Más vale pájaro en mano que ciento volando.

—Una canción.

—By the way, de Red hot chili peppers.

—¿Lo más importante en la vida?

—Ser feliz.