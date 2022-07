«A xente quéixase de que está todo moi caro», señala una camarera en un establecimiento, pero añade, a continuación, que a ellos también les sube el producto, la luz, el gas, todo en general. Y no se puede repercutir ese incremento inusual del gasto a la factura de los consumidores. Si lo hiciesen, los ahuyentarían, según indican varios hosteleros. Así que en Sanxenxo dan por hecho que este año, con muchos más visitantes que en temporadas anteriores y quizá más que en el 2019, los beneficios serán menores. En los hoteles, los empresarios son rotundos. «No podemos repercutir el aumento de las materias primas al consumidor, porque subirían los precios un 50 %». Recuerdan: quien reservó con tiempo tiene ahora una habitación mucho más barata que quien no fue previsor, y es que la inflación no perdona las prisas de última hora.

