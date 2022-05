Juan Carlos I elige Sanxenxo para volver a España 22 meses después de su marcha

En la radio, Ónega añadió que el «gran problema» en estos momentos es el lugar de residencia. Al parecer, el monarca emérito quiere que sea la Zarzuela, aunque el periodista apuntó que «quienes tienen la última palabra entienden que Zarzuela no es la residencia privada de una familia, sino la sede de la Jefatura del Estado. Por lo tanto, don Juan Carlos puede visitar a su esposa, a su hijo y a sus nietas, pero no quedarse a dormir», apuntó el comunicador. Por su parte, Carlos Herrera, informó que el rey emérito «tiene previsto, si no se produce ningún inconveniente que lo desaconseje, venir próximamente a España con motivo de las regatas en Sangenjo [sic]».

Meses de planificación

Fuentes del círculo de amigos del monarca señalan que este lleva meses planeando su regreso a España. Precisan que ya estuvo a punto de volver en Navidad, cuando se prorrogó la investigación de Anticorrupción que recientemente se acaba de archivar.