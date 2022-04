El tuit de una vecina enciende los rumores sobre la presencia del rey emérito en Sanxenxo

Juan Carlos I, en Sanxenxo en el 2016 Capotillo

La vuelta del rey emérito a Sanxenxo es como deshojar una margarita. Sí, no y todo lo contrario. Cada poco tiempo bulos, rumores, opiniones y mil y una elucubraciones llenan las redes sociales, las conversaciones en los cafés y las miradas de más de un curioso que se deja caer por el puerto deportivo por si acaso. El último ejemplo estuvo en el tuit de una vecina de Sanxenxo, Alicia, que ha reavivado la polémica. ¿Estuvo Juan Carlos I en Semana Santa en la capital turística de las Rías Baixas? En el entorno del monarca aseguran que no. Ella cree que sí. Y en las redes sociales, los internautas se dividen entre los que se lo toman en serio y los que lo asumen a tono de burla.

El tuit del pasado lunes que encendió la polémica dice así: «Soy de Sanxenxo y llevo más de una semana afirmando que el rey emérito está aquí, de estrangis [sic], intentando pasar desapercibido, pero estar, está aquí». La joven se justifica con cuatro afirmaciones. Primera, «se ponen a arreglar cosas sin que haya elecciones». Segunda, «aumenta la seguridad de manera exponencial y desproporcionada». Tercera, «la policía te pide el DNI cuando pasas por ciertos sitios solo para saber quién está pululando en los alrededores. No hace falta ir en coche o hacer algo. Simplemente te lo piden». Cuarta y final. «Empieza a haber inhibidores de frecuencia. (...) El caso es que cuando él está aquí siempre empieza a faltar el wifi» en Nanín y en Areas. En su opinión, «los cuatro factores juntos no se dan si Juanca [sic] no está aquí».

«Ahora mismo ya no está»

Las reacciones no se hicieron esperar. El hilo de Twitter es largo y hay para todos los gustos. Alicia, que admite sentirse «un poco abrumada» por tantas respuestas, se reafirmó este jueves en lo que puso: «Yo lo escribí en su momento porque sí pensé que estaba y dije lo voy a poner con toque de humor para hacerlo más ameno». Eso sí, considera que el monarca emérito no se encuentra ya en Sanxenxo. «También digo que como creía que estaba, también creo que ahora mismo en este momento ya no está porque esto se redujo un montón. Yo esto lo pensaba desde antes de Semana Santa, pero ahora creo que ya no está, pero que en su momento sí que estuvo», apunta.