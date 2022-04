Coche siniestrado tras atravesar Marín sin neumáticos POLICÍA LOCAL DE MARÍN

Un ruido que la Policía Local de Marín calificó de «desorbitante» sorprendió a los vecinos de esta localidad sobre las siete de la mañana de este sábado. Alertados por los vecinos, una patrulla se dirigió a interceptar lo que parecía ser un coche que circulaba sin mucho acierto por el centro de la villa, ya que las marcas en el suelo delatan que invadió el carril contrario en varias ocasiones. indicaron fuentes policiales. Resultó que el vehículo, que iba sin ninguno de los cuatro neumáticos por la vía pública y por eso hacía ese ruido atronador, se estrelló frontalmente contra una farola en la carretera PO-313 a la altura de Coirados. El conductor se dio a la fuga y enfiló por la avenida de Jaime Janer, sin hacerle caso a la Policía Local que intentó pararlo en su trayectoria. La huida continuó por varias de las pequeñas calles del centro histórico marinense.

En su escapada, el vehículo acabó colisionando contra una acera y perdió el cárter, dejando un reguero de aceite por varias calles peatonales, según añadió la Policía Local. Finalmente, bajó por la rúa Secundino Lorenzo y tras cruzar Ejército y Marina, entró en el barrio de A Banda do Río. Allí acabó su periplo por dos razones inevitables. La primera, porque se quedó sin aceite y el coche ya no tenía fuerza para seguir mucho más. La segunda, porque el tramo de la rúa Lameira por la que se metió no tiene salida, así que acabó con el coche subido a una acera cerca de un portal, según el relato de los agentes policiales.

El conductor fue identificado por la Policía Local de Marín que lo perseguía en su fuga. Resultó ser un joven de 25 años y vecino de Sanxenxo. Los agentes locales señalan que, al menos, recorrió sin neumáticos un trayecto de 18 kilómetros. La Policía Local ahora procederá a denunciarlo por un presunto delito de conducción temeraria con riesgo para la seguridad de las personas y por otro por estar al volante dando positivo en alcohol y superando con creces el límite máximo legal. La instrucción del caso le corresponderá ahora al Juzgado de guardia de Marín.