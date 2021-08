«Antes viñan dous médicos de reforzo e este non temos nin de desprazados»

Con el aforo en el interior al completo, personas esperan en el exterior del PAC de Baltar en Sanxenxo CAPOTILLO

Sanxenxo, capital turística de las Rías Baixas, es un hervidero de gente. Su padrón de invierno no llega a las 18.000, pero en verano multiplica sus cifras. Es todo un reto para la atención sanitaria. Y en pandemia, aún lo es más. Usuarios y trabajadores lamentan que, en vez de dotar de más personal al centro de salud de Baltar, está ocurriendo todo lo contrario. Hay la mitad de los facultativos y enfermeras habituales, y eso molesta, confunde y sorprende a vecinos y a turistas por igual. Solo hay que acercarse al ambulatorio y preguntar a la gente a la puerta. Hay opiniones de todo tipo, pero en todas coincide un factor: hay demasiada gente para demasiados pocos profesionales.

José Manuel es uno de los vecinos de Sanxenxo de toda la vida. Cuando se le pregunta cómo está funcionando el centro de salud este verano, responde rotundo. «Mal». ¿Por qué? La respuesta no se hace esperar: «Antes viñan dous médicos de reforzo no verán, e este non hai nin médico de desprazados». Como muchos otros vecinos, se siente perjudicado por la falta de facultativos. Recalca que hay «unha chea» de personas de fuera acudiendo cada día al centro de salud y que, sin embargo, este volumen no se corresponde con las personas que tienen que atenderlos.

Indica que no solo faltan médicos, sino también enfermeras. En su caso sostiene que para una analítica le daban vez dentro de diez días y acabó yéndose a Pontevedra. También critica que una nieta lleva un mes de retraso para una vacuna. Ahora la citaron para el 24, «e a ver se hai enfermeira», apostilla.

Diana, de la parroquia de Adina, acudió a una consulta pediátrica con su hijo. Al salir, explica que aunque al chaval atendieron bien, es mejorable lo que le pasa a los adultos. En julio tuvieron covid y no hubo ningún médico que los llamase a casa ni un solo día. Y no le parece normal: «No pedí cita porque me daban para más de una semana después y me llamaban antes los rastreadores», que sí se ocuparon de hacer el seguimiento que no tuvo de un médico. «El nuestro estaba de vacaciones, y no cubrieron su plaza».

Mientras el goteo de pacientes continúa por la fachada principal —el grueso de las consultas habituales se hacen por teléfono—, en el PAC la cola es creciente a media mañana del jueves. Con el aforo interior lleno, afuera la gente se apoya como bien podía en las paredes y unas pocas sillas. Son las doce del mediodía y una mujer precisa: «Estamos aquí desde las ocho y media o las nueve, a mi hija le han hecho una prueba, pero no te puedo decir cuándo nos verá el médico. A ella la han atendido bien». Todos aguardan su turno a cubierto, ante un sol de justicia que pega con fuerza a escasos metros. La cola de espera sigue creciendo.

Ramona Lustres es enfermera en Baltar. «A falta de persoal non é porque non haxa xente para traballar, é estrutural por falta de previsión». Incide en las penurias del PAC: «Temos un servizo de urxencias que atende seis veces máis a poboación habitual deste concello e na maioría das veces hai un médico so, algo insostible». Debería haber al menos dos facultativos, insiste, pero «está habendo un e algunhas veces con sorte reforzan con outro de tres a dez, pero pola noite se queda un so». En salidas nocturnas de urgencia, el PAC se queda sin médico y los pacientes deben esperar un regreso al que no se puede poner hora. El verano pasado sí hubo más personal sanitario.

En la actividad diaria del centro de salud, las cosas no pintan mejor. «Non só teñen que facer as atencións dos médicos que están en vacacións, senón que non puxeron o de desprazados. Iso supón que a consulta dun dos médicos cada día se ten que suspender para atendelos», dice la enfermera. Tenía que haber ocho médicos, ayer estaban operativos cuatro, de los que uno solo se dedica a los turistas. De las ocho enfermeras, una plaza no se cubre desde enero. Lustres denuncia también que hay «unha enfermeira soa para todos os desplazados deste concello e temos que botarlle unha man as demais, senon vólvese tola». El Sergas, que ayer guardó silencio, explicó en julio: «La calidad está garantizaba, bien en el centro de salud, en el PAC o en el servicio de urgencias del hospital de referencia».