¿Será Sanxenxo el lugar escogido para la reaparición del rey emérito en España?

0

La Voz de Galicia

Sanxenxo / La Voz 01/03/2021 12:39 h

El rey emérito se siente cómodo en Sanxenxo. Cómodo y querido. Son dos factores en alza en estos tiempos en los que su persona está siendo cuestionada por una parte importante de la sociedad y de la política. Precisamente por eso, el reinicio de las competiciones náuticas en la ría de Pontevedra está dando alas a las especulaciones sobre la posible presencia del monarca. Tendría además un valor simbólico porque Sanxenxo fue la última localidad española que pisó antes de emprender el viaje a Oporto que le llevó a los lejanos Emiratos.

El calendario de regatas en la ría de Pontevedra, con la participación del Náutico de Sanxenxo, comenzó el pasado fin de semana con la Interclubes, donde toman parte todas las entidades deportivas náuticas de esa ría. La siguiente cita de la séptima regata Interclubes será el 13 de marzo. Sin embargo, se trata de una prueba de cruceros y a la que nunca ha asistido el monarca emérito. Fuentes del sector náutico deportivo pontevedrés descartan que Juan Carlos I se desplace hasta Sanxenxo para esta prueba.

Otra cosa distinta es la siguiente cita náutica en la ría los días 20 y 21 de marzo. En esas fechas se celebra la primera regata de la 6mR, la Copa de España de esta modalidad de embarcaciones deportivas y que se realiza en Sanxenxo precisamente por iniciativa del Real Club Náutico de Sanxenxo. Esa regata contó con la presencia reiterada del rey emérito hasta que se marchó de España y siempre que su salud se lo permitía. ¿Volverá a España el monarca para esta fecha y la regata? En Sanxenxo por ahora no lo esperan, según fuentes del sector, aunque también hay quien matiza de que, en caso de que venga, el emérito suele avisar con un pequeño margen de antelación.

El Bribón, la embarcación que capitaneaba normalmente sí estará presente, pero eso no quiere decir necesariamente que vaya a acudir el rey emérito porque este barco ha competido también en ocasiones en que Juan Carlos I no estuvo en Sanxenxo.

En el calendario de la Copa de España de 6mR en la ría de Pontevedra hay una larga lista de pruebas previstas para el 2021, siempre y cuando las condiciones de la emergencia sanitaria del covid las permitan celebrar. Son el 20 y 21 de marzo, 24 y 25 de abril, 22 y 23 de mayo, 12 y 13 de junio, 17 y 18 de julio, 13 al 19 de septiembre, 16 y 17 de octubre y 6 y 7 de noviembre. Asimismo, hay una regata que lleva el nombre de Juan Carlos I, que será del 10 al 12 de septiembre, pero que no es en la categoría de embarcaciones de seis metros. Así que, de querer volver a Sanxenxo para una prueba deportiva, el monarca emérito tiene donde escoger.

Fuentes del sector náutico indican que el Bribón, la embarcación donde Juan Carlos I es el patrón, cumple con las condiciones adecuadas para que pueda navegar con seguridad. Cabe señalar también que el emérito mantiene con Sanxenxo un especial vínculo. No solo el puerto deportivo lleva su nombre, y el gobierno local del popular Telmo Martín se negó a cambiárselo por otro, sino que además fue aquí donde se reencontró con el mar después de sus operaciones que lo alejaron del mundo deportivo. No solo eso, en Sanxenxo ha disfrutado, por lo menos hasta ahora, de una tranquilidad que en su círculo de amistades se valora especialmente porque salvo en momentos puntuales de revuelo mediático al ritmo marcado por la actualidad informativa, ha habido ocasiones en las que Juan Carlos I ha estado en la localidad pasando casi desapercibido. No es que se le vaya uno a encontrar paseando por Silgar, como sí lo hacía Rajoy cuando era presidente del Gobierno, pero sí que se dejaba ver a su llegada al Náutico y después, el resto de su agenda, pasaba totalmente inadvertida por los vecinos y los visitantes.