Movilizaciones en el instituto de Vilalonga

La Voz de Galicia Marcos Gago

sANXENXO / lA VOZ 17/09/2020

La paciencia se ha acabado para los padres del IES de Vilalonga, en Sanxenxo, que acordaron en asamblea iniciar movilizaciones para reivindicar un docente más aparte del que vendrá de refuerzo para el curso que empezará de forma inminente y también el uso del pabellón. La reunión convocada por la ANPA A Salgueira tuvo buena asistencia y la primera protesta tendrá lugar mañana por la mañana.

En un comunicado, la asociación señala que para dar las clases con un mínimo de seguridad ante la pandemia, el equipo directivo pidió la incorporación de dos profesores. Cabe recordar que mientras la ratio en los centros de ESO va a ser de entre 22 y 24 alumnos, en bachillerato se sube a 33. Ayer se le informó a la comunidad educativa del instituto de Vilalonga que solo mandarán un profesor más, «deixando así so equipo directivo e ao modo alumnado nunca situación extrema para poder emerger unas educación de calidade nun tempo tan complicado como o que estamos a vivir, repercutindo no futuro dos modos fillos».

También se informó al centro de que no será posible utilizar el pabellón para las clases de Educación Física «por non facilitar a limpieza necesaria para o seu uso» desde la Consellería de Educación. La presidenta de la ANPA, Sandra Fernández Agraso, recalca que aunque esta no sea una competencia municipal otros Concellos están colaborando para garantizar un curso lo más normal posible y que así se lo transmitió al equipo de gobierno de Sanxenxo. Por último, desde la ANPA se hizo un llamamiento a la concentración de este viernes (10 horas) en el aparcamiento del edificio de bachillerato del IES Vilalonga.