Derivan al hospital a una menor de 14 años tras una intoxicación etílica en Sanxenxo

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 26/07/2020 11:41 h

Una joven menor de edad fue atendida esta madrugada en las urgencias extrahospitalarias de Baltar, en Portonovo, tras sufrir una intoxicación etílica en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Según confirmaron a La Voz diversas fuentes, el suceso ocurrió pasadas las dos de la madrugada. Al parecer, la adolescente, de 14 años, había estado en un local de ocio del puerto deportivo y fue encontrada por una patrulla de la Policía Local tirada en un callejón. Se alertó al 061, que la trasladó primero al punto de atención continuada (PAC) de Baltar. Allí fue valorada por los sanitarios. No presentaba signos de violencia pero, como no despertaba y no reaccionaba, se optó por derivar a la paciente al Hospital Provincial de Pontevedra, donde se atienden las urgencias pediátricas. Otra menor se fue con su padre. Al parecer, la niña de la intoxicación, que no llevaba documentación encima, estaba con dos amigas y fue identificada por su Instagram.

Los anunciados controles de la Policía Local de Sanxenxo y de la Guardia Civil para que no se desmadre el ocio nocturno en tiempos de pandemia no impidieron el suceso. Las «aglomeraciones» y el «escaso uso de la mascarilla» en el entorno de los locales del puerto deportivo fue denunciado este domingo por diversas personas, que insistieron además en que la venta de alcohol a menores es ilegal. Además de la intoxicación, se produjo esta madrugada un altercado entre un cliente de un pub y el portero del local. Según fuentes del Concello de Sanxenxo, el cliente se puso muy agresivo y tuvo que actuar la Policía Local. El hombre, de mediana edad, fue detenido y permanece en el calabozo.