La Xunta traslada la ambulancia medicalizada del hospital a Sanxenxo

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 14/07/2020

Lo que en la tarde del lunes parecía una reunión normal para afinar el funcionamiento del servicio, se convirtió en una bomba cuando los delegados de personal del Hospital de O Salnés recibieron la notificación de que el miércoles, es decir hoy, a las nueve de la mañana la sede de la ambulancia medicalizada debía empezar a funcionar en Sanxenxo. La decisión de la Xunta ha causado un profundo estupor tanto en el personal sanitario como en la mayoría de los sectores de la comarca. Incluso un alcalde del PP como Gonzalo Durán se ha mostrado contundente al respecto al decir que le sorprendía la medida y que no la compartía.

La Xunta argumenta su decisión en base a criterios sanitarios. «Esta ambulancia desprazarase ata aqueles puntos da comarca (Vilagarcía de Arousa, Sanxenxo, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa, Meaño, Ribadumia, Illa de Arousa e Meis) que segundo as características do servizo e os criterios dos médicos coordinadores da Central de Coordinación do 061 se considere necesario. Do mesmo xeito, continuará a prestar servizo nos traslados de pacientes críticos e con patoloxías tempodependentes (infartos, ictus...) desde o Hospital Comarcal do Salnés a outros hospitais de Galicia, nos que, atendendo a criterios sanitarios, sexa preciso», afirman fuentes del 061, que afirman que, lejos de lo que opinan la mayoría de los partidos políticos y sindicatos, este año «a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 incrementa a cobertura sanitaria na zona coa incorporación dunha ambulancia asistencial de soporte vital avanzado de enfermería con base en Pontevedra».

La versión de algunos de los sindicatos es otra bien distinta. No les ha gustado ni la decisión, por supuesto, ni el momento elegido para anunciarla. «É un engano e un menosprezo absoluto a toda a cidadanía da comarca que o PP agardara a coñecer os resultados das eleccións para anunciar este recorte dos servizos públicos e evitar así que lle pasara factura nas votacións», apunta la CIG, que destaca, además de los tiempos, las formas empleadas a la hora de comunicarlo. El sindicato nacionalista no cree que la medida tenga una razón sanitaria. «É unha decisión claramente política que non responde a un criterio sanitario senón a priorizar o benestar dalgúns turistas de alto standing (no ano que menos visitantes hai a causa da pandemia), en detrimento do benestar do conxunto da cidadanía da comarca», apuntan.

En el mismo sentido se han postulado diversas formaciones políticas. Así, Montse Prado (BNG) anuncia que pedirá explicaciones al PP ante el anuncio del traslado de la ambulancia medicalizada. «As isócronas dende Sanxenxo a Vilagarcía son de 30 minutos, o que fai urxente contar cunha ambulancia no Salnés tendo en conta o gran número de servizos realizados dende a súa posta en funcionamento no mes de outubro do 2019», explica la diputada nacionalista. La alcaldesa socialista de Cambados Fátima Abal también se ha mostrado sorprendida por una medida que, afirma, no hace más que desvestir a un santo para vestir a otro. Al igual que Tino Cordal concejal de Somos Cambados: «Xa poucas sorpresas caben. É pouco serio que un día despois das eleccións fagan isto», concluyó el edil.