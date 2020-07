Jaime Pereira: «El uso de los drones para vigilar las playas de Sanxenxo es seguro y no hay problemas de privacidad»

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Sanxenxo / La Voz 14/07/2020 16:59 h

Jaime Pereira es el CEO de Aerocámaras, la empresa con sede en Lalín que ha puesto en marcha el servicio de control de aforo de playas con el auxilio de drones, un encargo del Concello de Sanxenxo y que se presentó esta mañana en Areas.

¿Qué ventaja tiene su sistema frente a otros?

En nuestra opinión todas, porque al final no interfiere en el día a día de las personas, ni en el disfrute de la playa. No es como otros sistemas que los tienes delante, que tienes marcas, que tienes semáforos. Es un dron que está volando, que prácticamente no se oye si no sabes de donde ha salido es muy difícil de ver. Para todo el sistema la operativa es muy sencilla, el dron vuela, recoge unos datos, bajan el dron, descargan las imágenes, y a través de un Software se procesa la imagen y te cuenta automáticamente las personas y lo envía a la URL, los operadores del dron no tienen prácticamente que hacer nada. Es todo instantáneo.

¿Es seguro?

Sí, porque este sistema respeta totalmente la privacidad de las personas. El Software lo que hace es distorsionar la figura de las personas, lo que cuenta son simplemente píxeles. Entonces es un sistema seguro donde no hay problemas con tu privacidad. También tiene un añadido que puedes ver la temperatura, todos los datos de la playa en tiempo real además de un vídeo de la playa en tiempo real. De esta manera, una persona desde su casa, si viene como en mi caso desde Lalín a Sanxenxo, antes puede entrar en la página web de concellodesanxenxo.es y ahí se pueden ver todas las playas, decidir a qué playa se quiere ir y una imagen a tiempo real y la meteorología. Las ventajas son todas.

¿Tienen alguna otra aplicación?

Sí, la gente no lo ve, pero el dron es un elemento para salvar vidas. Nosotros, de hecho, nos dedicamos a dar cursos de emergencias, a operar en situaciones de emergencias y este dron está equipado con cámara térmica, con altavoz y si en un momento dado hay un bañista que se esté ahogando aquí o una persona que se ha perdido, no la puedes detectar con otro medio, pero con el dron sí lo haces. Despegando desde su base en quince o veinte segundos la vas a encontrar, muy rápidamente. En un momento dado, al estar la policía operando pueden utilizar los drones para poder salvar una vida.

¿Cómo va a ser el sistema en las playas?

El funcionamiento en las playas empieza este miércoles con vuelos periódicos, un mínimo de dos vuelos por la mañana y otros dos por la tarde para calcular los aforos. Si la Policía Local decide hacer tres o cuatro ellos son libres de hacerlo porque verán que si una playa aumenta de aforo pueden detectarlo sin ningún problema. Desde mañana podrán verlo, todas las playas de Sanxenxo vigiladas.