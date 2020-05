«Yo creo que por ahora es seguro venir a las terrazas, depende de nosotros también ser responsables»

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Sanxenxo / La Voz 11/05/2020 16:10 h

Desigual seguimiento de el primer día de fase uno de la desescalada en Sanxenxo, capital turística de las Rías Baixas. La hostelería ha optado mayoritariamente por darse todavía un tiempo para prepararse y que haya mejorado más la coyuntura general del país. Por su parte, entre un cuarto y un tercio del pequeño comercio levantó las rejas que llevaban bajadas dos meses desde que se declaró el estado de alarma. Con la mirada puesta en el verano para recuperarse algo del mazazo de esa primavera y la previsión de una campaña estival que sirva como imán a los visitantes, Sanxenxo mira al futuro.

Para los vecinos, la continuidad del cierre de los locales hosteleros no fue tanta sorpresa como podría esperarse. Era algo que ya se venía comentando desde hacía días. El Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) confirmó el viernes pasado que no estaba prevista la apertura de ningún hotel y entre los restauradores corría la misma idea en cuanto a las terrazas. Este lunes se cumplió el guion, porque los sanxenxinos quieren estar bien preparados y ahora todavía están en fase de preparativos.

Mientras el verano se acerca, un recorrido por las céntricas y otrora bulliciosas calles de Sanxenxo y Portonovo es ofrece un paisaje desolador, de rejas bajadas, sillas y mesas apiladas y en muchos escaparates el anuncio de que se seguirá cerrado hasta nuevo aviso. Contrasta con las largas colas de espera para acceder al interior de las entidades bancarias o a los cajeros. También hay bastante gente, pero menos, en la entrada de tiendas de alimentación.

En el paseo de Silgar, podría estimarse que está abierto uno de cada tres negocios, sobre todo tiendas de ropa. De hostelería nada, con una única excepción, la cafetería Bulevar. A la una de la tarde de este lunes era la única terraza abierta en todo el frente marítimo de la localidad. Este establecimiento normalmente ofrecía a sus clientes 22 mesas. Ahora solo puede hacerlo con siete y los viandantes que pasan por delante se desesperan por conseguir un puesto. Cuando alguien se levanta y se va, una camarera desinfecta el sitio y ya está gente esperando para poder ocupar la vacante. Había ganas de terrazas en una primera hora de la tarde donde el termómetro se elevó a los veintiún grados en el paseo de la emblemática playa.

Pablo González y Adrián Feijoo son dos de estos afortunados que este lunes pudieron disfrutar de una terraza en la capital turística pontevedresa. «Ya era hora de que empezásemos a poder movernos y por lo menos salir a la calle», explica Pablo, pendiente de un ordenador portátil y de una taza de café, haciendo un descanso en su jornada laboral de teletrabajo. Pasó el confinamiento en Portonovo y admite haberse aburrido de «no tener tanta movilidad y libertad como teníamos antes». No tuvo ninguna reticencia en acudir a la terraza en cuanto la vio abierta. «Me da más miedo lo que pueda pasar cuando puedan empezar a abrir el resto de sitios y lugares cerrados que no venir a una terraza», apunta. En su trayecto de Portonovo a Sanxenxo, vio más gente en la recta de Baltar, coincidiendo con la reactivación del mercadillo, aunque en este caso los puestos solo hayan vendido alimentos. Adrián Feijoo, a su lado, explica su impresión. «Me parece bien poder venir a una terraza, que poco a poco vayan abriendo y creo que ya era hora de que empiece el verano y que vayamos volviendo a una nueva normalidad». Como a Pablo, no le vio ningún inconveniente a sentarse en una terraza. «Yo creo que por ahora es seguro, hay que atender a lo que el Gobierno diga, pero creo que también depende de nosotros ser responsables, estarnos un rato, mesas separadas, que mantengamos las normas y las distancias que hay que seguir», precisa. Cree que el fin de la desescalada aún va para largo. ¿Bienvenidas las terrazas? «Por supuesto, bienvenidas las terrazas».

Marga Puime es la camarera que este lunes atendió la terraza del Bulevar. De esta primera jornada de trabajo señala que «es bastante complicado». Lo más difícil es «el desinfectar las mesas todas después de que la gente se levanta, porque hay quien no respeta el turno y entra como si todo fuese normal y les tienes que decir que paren y que tienen que darme tiempo a desinfectar». La clientela es la habitual de esta época y Puime indica que sí se nota que había ganas de terrazas. Así fue transcurriendo la jornada en la única cafetería abierta en el frente marítimo más famoso de la ría de Pontevedra, mientras en la calle se notaba algo más de gente paseando que otras veces. Sanxenxo, en temporada baja y en este mayo lo es, el casco urbano no llega a los cinco mil habitantes, así que las franjas horarias que limitan el movimiento en Pontevedra, Marín o Poio, no se notan aquí. Toca, eso sí, aplicar un poco el sentidiño y disfrutar mientras se pueda del sol de mayo.