Desfile de entroido en Sanxenxo

La Voz de Galicia

Sanxenxo / La Voz 07/03/2020 20:29 h

Los sanxenxinos celebraron su desfile y concurso de disfraces de adultos que recorrió gran parte de la fachada marítima de Sanxenxo y Portonovo. El jurado falló sus premios que se corresponden a las siguientes modalidades. En la categoría individual ganó O Dragón Máxico da Reciclaxe; seguido por O Moucho das Bolsas de Papel y La Niña de la Primera Comunión. En parejas los ganadores fueron A Dama de Dobre Personalidade e a súa Besta, con Can de Palleiro y Reflexos das Máscaras de Carnaval Galegas en segundo y tercer premio. En la categoría de grupo de hasta ocho componentes el premio fue para Costureiras, el segundo para Fantasía no Bosque y el tercero para A Funeraria. En la competición de grupo de nueve a veinte componentes el primer puesto fue para A Fraga Encantada, seguida por Toy Story y Orgullo Galego. La modalidad de Fantasía, con más de veinte componentes fue para Os da Caña; seguidos por Os Canecos y As Flores do Carnaval. Por último, la categoría de grupo de más de veinte componentes la primera posición fue para A Maxia do Inverno, seguida por Aladdin y Cucaracha's Fashion Week.