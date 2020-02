Nuevo capítulo en el culebrón del GES de Ulla-Umia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 25/02/2020 10:06 h

Más leña al fuego en el conflicto que desde hace dos meses se vive en torno al grupo supramunicipal de emergencias (GES) de Ulla-Umia. Un servicio que hasta el mes de diciembre estaba ubicado en Valga y que comprendía cinco concellos (Valga, Caldas de Reis, Portas, Pontecesures y Catoira). El culebrón en que se ha convertido el tema se inició cuando, tras la renuncia de Valga a ser sede, la comisión de seguimiento de los GES propuso a Caldas como nueva sede. El Concello que dirige Juan Manuel Rey (PSOE) aceptó en un primer momento, pero después condicionó el sí a que el servicio se gestionara a través de la Mancomunidade Ulla-Umia al ser una competencia impropia. Una entidad que nació en su día para prestar servicios comarcales pero que a día de hoy está disuelta. La principal preocupación de Caldas es tener que heredar los 12 trabajadores que había en el GES de Valga.

A raíz de ahí, se han sucedido las novias para el GES y las acusaciones cruzadas entre los concellos y la Vicepresidencia de la Xunta. Tras la marcha atrás de Caldas, Moraña, que no estaba en el GES de Valga, se ofreció para acoger el servicio. Lo dijo públicamente su regidora, Luisa Piñeiro (PP). Poco después también se posicionó Cuntis, aunque el municipio que gobierna el socialista Manuel Campos condicionó la asunción del grupo de emergencias a que previamente se hiciera un estudio de las mismas. Y ahora entra en la polémica el Concello de Portas. Su alcalde, Ricardo Martínez (PP), acaba de reclamar «unha solución inmediata» al conflicto del GES, al tiempo que respalda la propuesta de Moraña.

El regidor de Portas afirmó que tras dos meses perdidos los máximos perjudicados son los ciudadanos de la comarca Ulla-Umia. «Se Caldas non quere o GES e Moraña si, non debería haber moito debate», señaló el político. Para Ricardo Martínez lo prioritario ahora mismo es que esta zona no quede sin cobertura en un campo tan importante como son las emergencias. El alcalde hizo una llamada al diálogo y al consenso en un conflicto que, dijo, que no puede ser utilizado con fines políticos por ningún representante de ninguna Administración. También aprovechó para hacer un llamamiento a la responsabilidad. «Unha vez aprobada pola comisión de seguimento dos GES se axilice a materialización do novo servizo, en tanto é urxente que se poña a funcionar o máis rápido posible o servizo de emerxencias porque a comarca está actualmente sen cobertura», recalcó.

El GES, ahora de la discordia, que todos querían en Caldas

PSOE, PP y BNG avivan la polémica con acusaciones cruzadas por la gestión del servicio

cristina barral

El 2019 se despidió dejando a cinco municipios de la comarca Ulla-Umia sin grupo supramunicipal de emergencias (GES) tras la renuncia de Valga a continuar siendo su sede. El 23 de diciembre la comisión de seguimiento de los GES proponía llevar el servicio a Caldas de Reis. El Concello aceptó, pero poco después renunció.

¿Qué alega ahora el gobierno local? Su alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE), reitera que lo querían era un GES «de nuevo cuño», no una reubicación del de Valga porque ello podría conllevar el tener que asumir la subrogación de los 12 trabajadores de aquel grupo. Alude a una «conflitividade laboral» que Caldas no quiere heredar, al tiempo que remacha que es una «competencia impropia». De ahí que el PSOE se sacara de la manga como alternativa la resucitación de una Mancomunidade Ulla-Umia ya disuelta.

El PP, principal grupo de la oposición en Caldas, acusó al regidor de poner en peligro a sus vecinos y criticó la «renuncia unilateral» al GES por parte de un gobierno en minoría en «un asunto de vital importancia». Su portavoz, Fernando Pérez, remacha que el GES es un servicio que casi es financiado en su totalidad por la Xunta y la Diputación. «O Concello só tería que aportar 21.000 euros dun total de máis de 270.000, e a cambio disfrutariamos dun servizo de emerxencias as 24 horas». Cuestionó que el alcalde trate de justificarse alegando que debería ser asumido por una mancomunidad de concellos, «algo que non ocorre en ningún GES de Galicia».

El BNG mantuvo un tono bajo hasta ayer. Acusó a la Xunta de convertir las emergencias en un «vergoñento reino de Taifas no que cada alcalde facía e desfacía ao seu antollo». En Valga, su regidor confundió el GES, dijo Manuel Fariña, «coa súa particular cuadrilla de obras». El Bloque justificó que los técnicos municipales tuvieran que emitir durísimos informes en contra de la asunción el GES, aunque lamentó que Juan Manuel Rey no hiciera «máis que enredar con cuestións legais que non lle corresponden máis que aos tribunais».

Moraña pedirá acoger el grupo tras la renuncia del concello cabecera de la comarca

Como se dice coloquialmente, a rey muerto, rey puesto. Tras la renuncia del Concello de Caldas de Reis a acoger el grupo supramunicipal de emergencias (GES) que hasta diciembre funcionó en Valga, otra localidad de la comarca, Moraña, está dispuesta a asumir ese servicio. La alcaldesa, Luisa Piñeiro (PP), considera que el GES es «fundamental» para la seguridad de los vecinos de Ulla-Umia y lo va a solicitar formalmente.

«Sempre quixen este servizo, xa que acurta enormemente a atención das incidencias, e o noso Concello está disposto a asumilo», dijo la regidora. Luisa Piñeiro espera que la comisión de seguimiento de los GES aprueba la solicitud. También calificó de «peregrinas» las razones de Caldas para rechazarlo.

La alcaldesa valoró muy positivamente que la comisión de seguimiento hubiera optado por Caldas tras la primera renuncia de Valga. Moraña no estaba incluido inicialmente en el ámbito del GES, que prestaba servicio a Valga, Caldas, Pontecesures, Catoira y Portas. No obstante, el gobierno local de Moraña no cree que eso sea un obstáculo. «Non sería un problema porque [Moraña] cumpre todos os requisito técnicos».

Luisa Piñeiro subrayó que con su solicitud para acoger el GES en Moraña es «coherente» con su proyecto en materia de emergencias y atención a la ciudadanía: «No noso concello eliminaría toda a zona de sombra, polo que estamos dispostos a asumilo aínda que teña un custo».