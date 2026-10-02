El incendio de un camión de transporte de cerveza cierra la AP-9 a su paso por Alba, en Pontevedra

1/7 Los bomberos de Pontevedra participaron en la extinción del incendio de un camión con cerveza en la AP-9 CONCELLO 2/7 GUARDIA CIVIL 3/7 CONCELLO 4/7 CONCELLO 5/7 CONCELLO 6/7 CONCELLO 7/7 CONCELLO

El incendio de un camión que transportaba cerveza obligó a cerrar los dos carriles de la autopista AP-9 a su paso por la parroquia de Alba, en el Concello de Pontevedra. La Comandancia de la Guardia Civil informó de que el suceso ocurrió a las 7.22 horas de este viernes y que el siniestro vial consistió en una «salida de vía, vuelco e incendio de un camión». Según señala el parte del servicio de emergencias del 112 Galicia, tras el vuelco, «o condutor permanecía no interior da cabina, mais pouco despois logrou saír polo seu propio pé e xa intentaba combater as lapas cando chegaron os servizos de emerxencias.». El hombre fue trasladado a un centro hospitalario para su atención médica.

El sitio concreto del accidente y del corte de la AP-9 es el punto kilométrico 123,1 y la Guardia Civil habilitó desvíos en los puntos 119 y 129 para que el tráfico que circulaba por la autopista no quedase retenido en la calzada. A las 8.05 el instituto armado informó de que se acababa de abrir el carril derecho en sentido hacia A Coruña. Sobre el estado del conductor, desde la Guardia Civil señalaron que en principio está herido leve, «con quemaduras de primer grado y contusiones».

Hasta el lugar del siniestro, además de las patrullas de la Guardia Civil, también se trasladaron los Bomberos de Pontevedra, según confirmó el Concello capitalino, que se ocuparon de las tareas de extinción del fuego. También acudieron hasta el punto del accidente una ambulancia del 061 y personal de mantenimiento de la autopista. El vehículo quedó completamente destruido por las llamas.