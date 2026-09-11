Ence innova en Pontevedra con la entrada en servicio de su sistema pionero de reutilización del agua de la depuradora de Os Praceres

El presidente de Ence y la conselleira de Medio Ambiente visitan las instalaciones de reutilización del agua de la EDAR de Os Praceres en la factoría de Lourizán Ramón Leiro

La factoría de Ence en Pontevedra es un modelo de gestión ambiental en el ahorro y reaprovechamiento de agua en complejos industriales. Esta es la conclusión que destacó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y que respaldó el presidente y CEO de Ence, Ignacio Colmenares. El complejo de Os Praceres lleva desde agosto, cuando se declaró la alerta por sequía en el río Lérez, aplicando por primera vez un sistema pionero y único en su sector en España que le permite reutilizar el efluente de la depuradora de Os Praceres, tras ser tratada en una planta especialmente diseñada por la compañía, en la producción habitual de la empresa para la fabricación de pasta de papel. La inversión supera los 30 millones de euros y Ence subraya que en Pontevedra se están desarrollando «soluciones innovadoras vinculadas a la gestión eficiente del agua», que además servirán como ejemplo para otras plantas del grupo como las que posee en Andalucía. La conselleira de Medio Ambiente, el delegado de la Xunta en Pontevedra y el presidente de Ence realizaron este viernes por la mañana una visita a las instalaciones para comprobar in situ el resultado de estos trabajos.

Desde la compañía se destacó que con esta planificación se consigue atender dos de sus prioridades operativas. Por un lado está la protección del río y el abastecimiento de agua a la población y por el otro asegurarse un caudal suficiente, sin tener que recoger nada del río mientras dure la emergencia, para su actividad fabril. Esta acción de mejora continua está dirigida a «mejorar la eficiencia en el uso del recurso, incrementar la recirculación interna y aprovechar fuentes alternativas de suministro, en el marco de su estrategia de independencia hídrica del río Lérez». Por su parte, Ignacio Colmenares incidió en que esta inversión de 30 millones en estas soluciones innovadoras sobre el agua es una iniciativa a mayores de la planificación prevista en su momento para Lourizán. «Nosotros cuando solicitamos la prórroga de la concesión jamás pensamos que íbamos que tener que gastar 30 millones de euros para invertir para asegurar el agua en verano, jamás pensamos que en el año 2022 íbamos a estar parados seis meses por falta de agua. Este ha sido un cambio sustancial en todas nuestras previsiones», añadió.

El proyecto estrella de esta estrategia ambiental y el más novedoso desde el punto de vista técnico es la regeneración del agua de la depuradora de Os Praceres para su reutilización en el complejo industrial de Lourizán. Este efluente se enviaba hasta este verano desde la EDAR de Os Praceres directamente al emisario submarino y, de allí a la ría, y ahora pasa a su empleo en el proceso industrial de la empresa de Lourizán cuando se den situaciones de sequía como la que se vive este verano.

El presidente de Ence, Ignacio Colmenares, afirmó: «Esto es un hito histórico para la industria española, que hayamos podido estar todo el mes de agosto y lo que va de septiembre trabajando una industria muy intensiva del agua sin captar ni una gota del río Lérez y solo usando el agua de la depuradora de Pontevedra». El CEO de la compañía cree que está en condiciones de seguir aplicándolo mientras no se levante la alerta por sequía en esta cuenca. Colmenares señaló que ya en abril se dieron señales de que en verano iba a haber escasez de agua en Pontevedra y desde la empresa se trabajó en la parte jurídica con la Xunta para conseguir todos los permisos para finales de julio.

«Me gustaría destacar el tremendo esfuerzo tecnológico que ha hecho el equipo humano de Ence. No hay una planta así de depuración en toda España y seguramente está entre las tres más grandes de Europa. Estamos regenerando una cantidad inmensa de agua de la depuradora de Pontevedra», recalcó Colmenares. El directivo de Ence indicó que la operatividad de este sistema es muy caro, pero que estará activo siempre que se den condiciones de escasez de agua. «Lo operaremos en años de sequía durante uno, dos o tres meses, pero en invierno, cuando hay agua de sobra, usaremos agua normal», sentenció.

El proyecto de I+D, totalmente diseñado y ejecutado por los técnicos de Ence, pone en marcha, según indicaron desde la compañía, «un tratamiento avanzado que comienza con la desinfección del efluente mediante luz ultravioleta. Después, el agua pasa por procesos de desnitrificación, filtración y ósmosis inversa hasta alcanzar la calidad necesaria para el uso industrial». Una vez que este caudal se emplea en la fábrica, «el agua se somete a un proceso de depuración que garantiza el cumplimiento de los parámetros establecidos en la autorización ambiental integrada de Ence.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que desde el 2024 Ence tiene en marcha un sistema de recirculación del agua, que recupera el efluente tratado en la propia factoría y que lo reutiliza para volver a emplearlo en el proceso industrial antes de enviarlo al emisario submarino que lo deriva al mar. Este proyecto tiene una capacidad de recirculación de 500 metros cúbicos de agua por hora y «permite reducir hasta un 60 % el consumo de agua». Para conseguir este objetivo la empresa ha incorporado equipos de ultrafiltración y sistemas de tratamiento terciario de efluentes. Asimismo, se han llevado a cabo medidas como «la recuperación de condensados, la reutilización de aguas blancas para el lavado de pasta y la aplicación diaria de un procedimiento operativo con más de 30 puntos de control en siete áreas de instalación».

La conselleira de Medio Ambiente destacó el compromiso ambiental de la compañía: «Falamos dun sistema de recirculación que xa viñan facendo nos últimos anos e agora imos coa reutilización desta auga, a través dun proceso que é moi complexo e que tivemos que autorizar non só Augas de Galicia, senón que tamén interveñen outros informes sectoriais como os sanitarios». La conselleira admitió que la tramitación administrativa del sistema de reutilización del efluente de la EDAR fue pionero y complejo. «Puxémonos tamén nós á proba desde o punto de vista xurídico porque é algo novedoso», manifestó, señalando que «de non ter este sistema Ence tería que parar con todas as consecuencias, seguramente tamén teríamos que facer antes cortes, pero isto é unha doble depuración, polo tanto rías máis sanas e menos tensión no que é o Lérez en si».

Desde la compañía inciden en que el resultado de todas estas iniciativas es que la factoría de Ence en Lourizán ha reducido en un 43 % el consumo específico de agua entre el 2017 y el 2018.