El rector de la UVigo confirma que hay abiertos dos procedimientos por denuncias de acoso sexual en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra
Alumnado de este centro universitario protagoniza una sentada para reclamar más apoyo para las víctimas14 may 2026 . Actualizado a las 16:50 h.
El todavía rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, se refirió este jueves en Pontevedra, antes de un acto por el 30 aniversario de la Facultade de Fisioterapia, a la sentada contra el abuso sexual en la institución que han protagonizado alumnos de Belas Artes. Reigosa confirmó que hay en marcha dos procedimientos relacionados con Belas Artes y dijo que en la Universidade son «absolutamente rigorosos» con ellos.
El máximo responsable de la UVigo expuso ante los periodistas que esos procedimientos están basados en la presunción de inocencia. «As investigacións correspondentes, que teñen carácter secreto, están en marcha e eu non vou opinar sobre un caso concreto porque non sería correcto». Sí hizo hincapié el rector en la seguridad absoluta «de que calquera denuncia que nos chegue se trata con absoluta confidencialidade, por un lado, e con rigor e que se toman as medidas que dictan os protocolos». El objetivo, subrayó, es que la Universidade sea un espacio seguro para las mujeres.
Reigosa, sin entrar en ningún detalle, sí confirmó que hay dos casos de posible acoso sexual en Belas Artes. «Unha denuncia non ten moito tempo, de abril, e é un procedemento que está recollendo información todavía. Hai outro caso de hai pouco que está xudicializado e a Universidade tense que inhibir temporalmente», expuso. La intervención del rector ante los periodistas en Fisioterapia coincidió con el inicio de una sentada de estudiantes en la entrada de la Facultade de Belas Artes. De la puerta principal colgaba una pancarta en la que se leía «Xoves 14 de maio na porta da Facultade de BBAA. Sentada contra o abuso sexual na UVigo. 12.00». Con más o menos presencia, los alumnos, en su mayoría mujeres, se concentraron en ese lugar y corearon cánticos como «Estudantes que non loitan, ninguén escoita». Allí también comieron y se hicieron oír con cacerolas. A las 15.15 se leyó un comunicado.
La portavoz de la Asemblea Aberta de Estudantes, que prefirió no dar su nombre, tampoco entró en detalles. Sí dijo que «hai un problema sistemático en toda a sociedade, como é o abuso sexual, pero a nós o que nos concerne é o ámbito universitario. E o que podemos facer é denunciar o que vemos día tras día e é que non hai medidas preventivas para garantir a seguridade das alumnas fronte a unha situación de agresión». Considera que las estudiantes tienen que pasar por un proceso de interrogatorio y recopilación de pruebas, «que son desgastantes psicolóxicamente, sobre todo se acceden á denuncia policial e xurídica». Por protección de las víctimas, la portavoz declinó dar cualquier información, pero sí dijo que desde el Decanato «non houbo unha resposta directa, só para recabar datos sobre o parón académico». Entregaron más de 300 firmas y el próximo 28 de mayo habrá una huelga por esta causa.
El objetivo, recalcó la alumna portavoz, es que la ciudad sepa «que sabemos o que pasa, moita xente está calando, non está facendo nada ata que unha vítima valente, que cumpra con todos os requisitos, por que que se considera por lei abuso sexual e que non, se anime a denunciar. Ata que pase iso supostamente non se pode facer nada aínda que todo o mundo sabe o que pasa». Añadió que «nós sabémolo e non imos calar, cando nas institucións non se nos ofrece un apoio real fronte a cousas tan horribles coma o abuso sexual o estudantado ten que estar organizado e disposto a acoller e axudar ás vítimas e a facer voz destes casos. Non se pode deixar pasar, ninguén ten que ser tocado na Universidade».