En tres días de adjudicación del mir solo se eligieron 4 de las 207 plazas de medicina de familia que oferta Galicia

Simulacro del examen mir realizado en la Facultade de Medicina el pasado mes de enero PACO RODRÍGUEZ

En el 2025 no quedó ni una sola vacante mir en España y todas las plazas de medicina de familia se ocuparon. Pero es evidente que esta especialidad no resulta la más atractiva y siempre hay que esperar a la última jornada para que se elijan los últimos puestos. Este año la situación es bastante similar. En los tres primeros días de adjudicación, cuando eligen los médicos que obtuvieron los puestos entre el 1 y el 2.100, en la comunidad gallega solo se escogieron cuatro plazas de medicina de familia, la seleccionada por Martina Sanmartín (418), otra en el área sanitaria de Pontevedra (1.001), una tercera en Vigo (1.058) y finalmente otra plaza en A Coruña, en este caso de quien obtuvo el puesto 1.901. De momento quedan en el Sergas otras 203 plazas de medicina de familia, ya que la oferta de este año asciende a 207.

Faltan todavía muchas jornadas de adjudicación. Al examen mir se presentaron más de quince mil médicos y la elección finaliza el miércoles 27 de mayo. La situación es igual en el resto de autonomías. De las 2.544 plazas que se ofertan en toda España, de familia se escogieron en los tres primeros días 36, un 1,4 %. De momento hay tres especialidades que están agotadas en todos los servicios de salud: dermatología y cirugía plástica, ambas el primer día, y oftalmología, que completó ayer las 229 plazas que ofertaba. Cardiología, cirugía oral y maxilofacial y endocrinología también llevan un buen ritmo, con más del 80 % de los puestos adjudicados.

Por el contrario, en análisis clínicos, bioquímica clínica, medicina nuclear, preventiva, y farmacología clínica todas las plazas siguen vacantes. En el caso de preventiva y salud pública ni el covid ni la relevancia de las pandemias han animado a los futuros especialistas médicos por esta rama sanitaria. De las 9.275 plazas mir que se ofertan este año un 10 %, 928, son para el cupo de extracomunitarios, y de momento ya han elegido 39 profesionales, que quedaron entre los primeros dos mil puestos.

La nueva especialidad de urgencias aún no se estrenó

Este año se ofertaron por primera vez plazas de medicina de urgencias y emergencias, una nueva especialidad que en su primera convocatoria ha acreditado 82 puestos para residentes en el conjunto de hospitales del sistema nacional de salud, seis de ellas en Galicia. De momento las seis siguen vacantes, y a nivel estatal de los 2.100 primeros aspirantes solo cuatro han escogido este ámbito en Gijón, Baracaldo, Salamanca y Murcia.