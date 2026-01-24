Reabierta la AP-9 en Vilaboa en sentido a Santiago tras la retirada de los 13 coches implicados en una colisión múltiple al sur de Pontevedra

Peaje de la AP-9 en Vilaboa, en una imagen de archivo XOAN CARLOS GIL

Los conductores pueden ya circular por toda la AP-9 tras reabrirse al tráfico el peaje de Vilaboa en sentido a Santiago, que estuvo cerrado entre las diez de la noche de este viernes y la una de la madrugada de este sábado como consecuencia de una colisión múltiple que tuvo lugar por la noche en la autopista en un tramo al sur de Pontevedra. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra señalaron que en este suceso se vieron vieron implicados trece vehículos, en una colisión múltiple en el punto kilométrico 133,500, a escasa distancia del nudo de comunicaciones de la AP-9 al sur de la ciudad de Pontevedra. La Guardia Civil también comunicó que se estuvo dando alternativa al tráfico que circulaba por la autopista en sentido de Rande a Pontevedra a través de la carretera N-550 para poder sortear el accidente hasta que estuvo despejada la calzada en la autopista y se recuperó el tráfico normal. La DGT señaló que como consecuencia de este accidente se llegaron a producir retenciones en la autopista de hasta un kilómetro de largo.

La Guardia Civil no ha podido facilitar todavía información más concreta sobre la causa de la colisión, aunque otras fuentes señalan que el accidente se pudo producir por una granizada. Aparentemente los heridos son de carácter leve. Este es el suceso más grave en carretera en el entorno de Pontevedra en este viernes donde el paso del temporal Ingrid está dejando numerosas incidencias.