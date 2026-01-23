Un accidente con 13 coches implicados en Pontevedra en sentido a Santiago obliga a cerrar el peaje de la AP-9 en Vilaboa

Imagen de una cámara de la DGT del lugar del accidente

Los conductores deben tener en cuenta que está cortada la autopista en el peaje de Vilaboa, en sentido a Santiago, como consecuencia de una colisión múltiple que tuvo lugar este viernes por la noche en la AP-9 en un tramo al sur de Pontevedra. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra señalan que en este suceso se vieron vieron implicados trece vehículos, en una colisión múltiple en el punto kilométrico 132, a escasa distancia del sur de la ciudad de Pontevedra. La Guardia Civil también comunicó que se está dando alternativa al tráfico que circula por la autopista en sentido de Rande a Pontevedra a través de la carretera N-550 para poder sortear el accidente hasta que esté despejada la calzada en la autopista. La DGT señaló que como consecuencia de este accidente se llegaron a producir retenciones en la autopista de hasta un kilómetro de largo.

La Guardia Civil no ha podido facilitar todavía información más concreta sobre la causa de la colisión, aunque otras fuentes señalan que el accidente se pudo producir por una granizada. Aparentemente los heridos son de carácter leve. Este es el suceso más grave en carretera en el entorno de Pontevedra en este viernes donde el paso del temporal Ingrid está dejando numerosas incidencias.