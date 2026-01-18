Detenido un menor que amenazó con un cuchillo a su madre y a policías locales de Pontevedra

CAPOTILLO

Esta madrugada, el 112 Galicia alertó a la Policía Local de Pontevedra de una agresión en un domicilio de la ciudad del Lérez protagonizada, al parecer, por un menor de edad que amenazó y agredió a su madre con un cuchillo, además de que, presumiblemente, había sustraído la tarjeta de crédito de su abuela antes de abandonar a la carrera la vivienda. Desde el Concello de Pontevedra precisaron que el adolescente fue finalmente localizado en el entorno del barrio de A Parda donde «iniciou unha fuxida que obrigou aos axentes a dividirse para realizar unha persecución a pé e en vehículo ata lograr cortarlle o paso».

Todo parece indicar que, en el momento de ser interceptado, el menor esgrimió el cuchillo que aún portaba en actitud intimidatoria ante los agentes municipales, al tiempo que hizo caso a los requerimientos para que depusiese su actitud. Finalmente, depuso su postura, momento en el que fue inmovilizado.

Acto seguido, se le practicó un registro que permitió no solo recuperar la tarjeta de crédito sustraída, sino también una considerable cantidad de dinero en efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas compatibles con MDMA. El menor fue trasladado a dependencias policiales, al tiempo que se notificó a su madre todo lo ocurrido.