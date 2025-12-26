Aparece un hombre calcinado en el interior de una vivienda en Mourente, en Pontevedra

Vivienda de Condesa, en Mourente (Pontevedra), en la que falleció un hombre de 57 años SERGIO SUEIRO

El servicio de emergencias de Galicia 112 confirmó este viernes la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una vivienda del municipio de Pontevedra. En concreto, en una casa del lugar de Condesa, en la parroquia de Mourente. Un portavoz de la central de coordinación explicó a La Voz que el aviso se dio esta mañana, sobre las 10.50 horas, a través de un vecino. Este particular relató que el jueves había visto fuego en esa vivienda de A Condesa, pero que se apagó a los pocos minutos. Pero este viernes, al ver una de las ventanas del inmueble quemadas, alertaron al 112 para que contactara con sus familiares. Desde la central de emergencias movilizaron a Urxencias Sanitarias, Policía Nacional y Policía Local. Por el momento, se desconoce qué ocurrió ni si la víctima mortal residía sola en el inmueble.

Desde la Policía Local de Pontevedra indicaron que el fallecido es un varón de 57 años, vecino de Mourente. Fue un familiar quien dio el aviso tras encontrar el cuerpo sin vida. El varón apareció calcinado y la principal hipótesis que se maneja es que la causa de la muerte fuera por electrocución. De entrada, y a falta de que concluya la investigación que corre a cargo de la Policía Nacional, todo apunta a una muerte accidental.

Otras fuentes consultadas por La Voz señalan que el hombre, C.C.M., falleció en un accidente doméstico mientras usada un microondas, que causó un pequeño incendio en una vivienda con una instalación eléctrica muy antigua. El varón vivía y estaba solo en el momento del fatal desenlace, que ha causado un profundo pesar en Condesa y en toda la parroquia de Mourente. Quienes lo conocían lo definen como «un buen vecino» que se encargaba de sus animales.