Alumnos de una escuela infantil de Pontevedra están en clase sin calefacción

El conselleiro de Educación, el pasado 24 de octubre, durante la inauguración de las obras de ampliación de la escuela infantil Crespo Rivas Ramón Leiro

Dos semanas sin calefacción y más abrigados de lo normal en clase. Así están los alumnos de 2 a 5 años de la escuela de educación infantil (EEI) Crespo Rivas de Pontevedra. La ANPA Anduriña del centro denunció este martes que la escuela está sin calefacción porque no se puede acceder al funcionamiento de las calderas recientemente instaladas como parte de la obra de ampliación. Una actuación que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, inauguró el pasado 24 de octubre.

Falta, al parecer, un proyecto técnico imprescindible para la emisión del certificado de instalación de gas, lo que se conoce como boletín de gas. La ANPA está preocupada e indignada porque no se trata de una avería ni de un imprevisto, sino de un problema burocrático por falta de previsión o coordinación que están pagando los niños, «que están padecendo temperaturas inadecuadas nas aulas».

«Levan dende o inicio de curso nesta situación, cuestión que se agrava tendo en conta as temperaturas das últimas dúas semanas, precisamente as de máis frío deste curso, e as previsións apuntan a que non mellorará», señala la asociación. Que decidió hacer pública la situación de la escuela después de recabar las versiones aportadas por la dirección del centro, la inspección educativa, la inspección técnica y la constructora.

Lo que reclaman las familias de los alumnos es una solución inmediata del problema para que sus hijos no pasen frío. Una solución provisional pasaba por la compra de radiadores eléctricos, pero podría no ser viable debido a la antigüedad de la instalación eléctrica, comentó un padre. «Como nais e pais, non nos corresponde sinalar ao culpable do atraso no proxecto técnico. O que si é claro para nós é que a responsabilidade última é da Consellería de Educación, como promotora da obra», subrayan.

Desde el departamento de la Xunta expusieron por la tarde, a preguntas de La Voz, que están intentando solventar la situación «o máis axiña posible», por lo que piden de entrada disculpas a la comunidad educativa de la escuela Crespo Rivas. Señalan que desde hace quince días están contactando «reiteradamente» con la empresa para que presente toda la documentación con el fin de hacer efectivo el enganche. «Mentres tanto, estanse estudanto solucións alternativas para garantir o confort no centro mentres non se conte co subministro de gas», apuntó un portavoz de Educación.

Una cubierta

Por otra parte, también reclaman la colocación de una cubierta en la nueva entrada de la escuela Crespo Rivas para evitar que los niños se mojen. Son conscientes de que no se trata de una infraestructura obligatoria, pero sí «imprescindible para o día a día das familias e do propio alumnado».