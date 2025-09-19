Martínez Allegue: «A aposta da Xunta por Pontevedra é absoluta, 300 viviendas de promoción pública novas que serán unha realidade no 2028»

Martínez Allegue hace balance de sus planes para crear vivienda protegida en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, hizo un balance positivo sobre la implicación de la Xunta en la construcción y promoción de vivienda pública en la ciudad de Pontevedra, resaltando las intervenciones en marcha y