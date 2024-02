Un vecino de Pontevedra, con quemaduras en el 40 % del cuerpo por un fuego en su vivienda

CONCELLO DE PONTEVEDRA

En torno a las cuatro y media de esta madrugada, los servicios de emergencias tuvieron que desplazarse al número 1 de la calle Virgen del Camino, en pleno centro de Pontevedra, como consecuencia del incendio que se había originado en una vivienda. Fue un particular el que se puso en contacto con el 112 Galicia para «pedir axuda», al tiempo que «indicaba que saía fume no piso de arriba, que cheiraba a fume e que escoitaba ruídos como se caeran as cousas ao chan».

CONCELLO DE PONTEVEDRA

Además, esta persona incidía en que había llamado a la puerta del piso de su vecino, pero que nadie le contestaba o abría, así como remarcaba que «o patio interior estaba cheo de fume», añadieron desde el 112. Fueron movilizados el retén de guardia de los Bombeiros, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local, Policía Nacional y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra.

CONCELLO DE PONTEVEDRA

El personal de emergencias pudo comprobar, nada más llegar a la vivienda, que había dos personas, «polo que procederon coa evacuación das vítimas». Desde el Concello de Pontevedra precisaron que uno de los afectados, un hombre de 61 años, resultó con quemaduras en el 40 % del cuerpo, por lo que tuvo que ser derivado en ambulancia a la unidad de quemados de Povisa, en Vigo, donde permanece.

CONCELLO DE PONTEVEDRA

En este sentido, apuntaron que, ante la imposibilidad de acceder al piso, los bomberos desplazados tuvieron que derribar la puerta de entrada encontrando al afectado inconsciente en el suelo. «Todo parece indicar que o lume se orixinou por un cigarro que a vítima tratou de apagar, pero finalmente perdeu o coñecemento», matizaron.

De igual modo, el edificio tuvo que ser desalojado por seguridad y para su posterior ventilación, «aínda que o incendio se limitou ao dormitorio da vivenda afectada», extremo que confirmaron desde el 112.