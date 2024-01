Lo cazan a 154 kilómetros por hora en una carretera de 70 y alega que la señal estaba caducada

Foto de archivo de un control de velocidad de la Guardia Civil de Tráfico Martina Miser

En pocas ocasiones, los magistrados pontevedreses se han encontrado con excusas como la formulada por un ciudadano portugués encausado por superar en más de ochenta kilómetros el límite de velocidad establecido para una carretera. La sentencia, que es recurrible, establece que el pasado 30 de enero, pasadas las nueve y media de la mañana, el acusado, al volante de un BMW I3S circulaba por la N-550 en dirección a la ciudad de Pontevedra.

De este modo, en el punto kilométrico 104,1, que se corresponde con el término municipal de Caldas de Reis, fue cazado «a unha velocidade mínima de 154 quilómetros por hora» cuando la velocidad, en este tramo concreto de la nacional, estaba limitada a 70 kilómetros por hora.

El acusado, en el transcurso de la vista oral, reconoció que era la persona que conducía el turismo, así como que la vía estaba despejada, sin vehículos y sin peatones. En su defensa se esgrimió que la señal de limitación de velocidad estaba caducada o no tenía vigencia, extremo que rechaza el magistrado titular del juzgado: «Ningún tipo de alcance pode ter a pretendida alegación de que o sinal estaba 'caducado' ou non vixente», toda vez que «non existe ningunha norma que estableza unha 'caducidade' da sinalización viaria. Cuestión distinta é que o sinal non sexa apto para o seu cometido por non ser visible ou estar danado, o que non é o caso, como reflicten as fotografías dos autos».

El cinemómetro

De igual modo, el juez respalda el cinemómetro empleado para controlar la velocidad del acusado. «No que atinxe á velocidade que levaba o vehículo, entendo que esta está demostrada pola proba metrolóxica realizada co cinemómetro empregado polos axentes da Garda Civil, o cal estaba debidamente revisado conforme ás indicacións da Orde ICT/155/2020, do 7 de febreiro, pola que se regula o control metrolóxico do Estado de determinados instrumentos de medida», se refiere en la resolución.

Este cúmulo de circunstancias le lleva a establecer que «debe considerarse probado que a velocidade mínima á que circulaba o vehículo era de 151,05 quilómetros por hora, dado que, segundo os datos do rexistro da infracción, a velocidade detectada foi de 159 quilómetros por hora e, aplicando un 5% de marxe de erro sobre esta velocidade, nos dá unha diferenza de 7,95 quilómetros, do cal deriva unha velocidade mínima como a indicada ao principio deste parágrafo. Debo sinalar que estes cálculos parten dun feito que, a pesar do alegado, entendo que está probado: o radar estaba estático e non móbil».

El magistrado pontevedrés concluye que la infracción penal existente «non esixe especial xustificación», puesto que el encausado conducía a una velocidad, «como mínimo», superior a 151 kilómetros por hora, «a máis de 80 quilómetros por riba da limitación propia da vía». Es por ello que se estima que la conducta del acusado «está xusto por riba do límite que marca a diferenza entre a infracción administrativa e a penal», lo que conlleva la imposición de una condena de multa de 1.800 euros y la retirada del permiso de conducir durante un año y un día como autor de un delito de conducción con exceso de velocidad.