Besteiro se pregunta si debería emplazar a Feijoo a debatir en lugar de a Rueda

José Ramón Gómez Besteiro visitó este sábado el mercado de abastos de Pontevedra Capotillo

Sábado víspera de Nochebuena con el mercado de abastos de Pontevedra absolutamente abarrotado. La centolla de la ría, a 25 euros la pequeña, a 40 las grandes. Resulta difícil moverse entre puesto y puesto por los estrechos pasillos, y más si es un grupo formado por más de una veintena de personas entre cargos locales y autonómicos, cámaras, periodistas... pero la precampaña obliga, y el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro no quiso dejar la oportunidad de visibilizar en Pontevedra que no todo el pescado está vendido de cara al 18 de febrero.

Aunque Besteiro llegó tarde a su cita con los medios y las placeras, aseguró que tenía la intención de comprar. Se paró en puestos de carne, de marisco, de pescados y de frutas. Pero finalmente no se llevó ningún producto. Demasiada aglomeración de gente.

A falta de compra, sí dejó el socialista recados para el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda: Besteiro volvió a instarle que defina si está dispuesto a debatir antes de las elecciones. «Pídolle que concrete xa esa necesidade de debater os nosos proxectos para Galicia».

Se trata de una demanda que Besteiro viene reiterando en los últimos días, hasta ahora sin respuesta. El propio candidato socialista ironizó sobre cuál puede la razón: «Ao mellor equivoqueime emprazando a Rueda a debater, e a quen tiña que emprazar é a Núñez Feijoo, que facendo bo aquel lema do PP de non hai tutela nin tutías, aquí si parece que si hai tutelas e hai tutíos».

Besteiro insistió en que «temos tantos asuntos que tratar, tantos proxectos que poñer enriba da mesa nos próximos anos que é necesario que Rueda sente nunha mesa, eu noutra e con quen queira máis, para falar diante de todos os galegos dos problemas que temos hoxe, de como os imos solucionar e como imos aproveitar as oportunidades».

En este sentido, el socialista pidió imaginar lo que supondría ver a todas las Administraciones uniendo esfuerzos. Subrayó que el Gobierno de España tiene «moitísimos proxectos para Galicia» y que lo que acostumbra a encontrar en la Xunta son «paus nas rodas, confrontación, líos e cero solucións... Imaxinemos o bo que sería que o vindeiro ano todos os gobernos traballaran na mesma dirección. Que o goberno de España, un novo goberno galego e os concellos traballemos unidos para facer mellor a vida dos galegos».

Habrá noticias sobre el tren

Uno de los asuntos que más ruido genera en los últimos tiempos es el sistema ferroviario y la necesidad de implantar un servicio de cercanías en Galicia, algo que las plataformas de usuarios demandarán a todos los candidatos a la Xunta. «Eu podo responderlles xa afirmativamente, porque forma parte do pacto investidura —respondió Gómez Besteiro—. A incorporación dos novos Avril vai revolucionar o panorama do ferrocarril en Galicia, e vai mellorar o servizo». Y no quiso cerrar sin un anuncio, aunque fuese a medias: «Pronto falaremos, das novas maquinarias rodantes, dos novos horarios, das novas frecuencias no Eixo Atlántico. Porque pronto haberá moi boas noticias».