Ana Pontón advierte a Pedro Sánchez de que «a día de hoxe non ten o si do BNG»

Ana Pontón, con el alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, en la visita institucional que hizo al Concello Ramón Leiro

«A día de hoxe, Pedro Sánchez non ten o si do BNG». La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, lanzó este miércoles desde Pontevedra un claro mensaje al partido socialista de cara a la negociación para una hipotética investidura. «Entramos nun momento importante que hai que abordar con toda a seriade e con todo o rigor —señaló—, e para gañar ese si terán que poñer sobre a mesa unha negociación na que os asuntos galegos teñan peso, compromisos e prazos».

En una visita institucional al Concello de Pontevedra, donde se reunió con el alcalde, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, Pontón desgranó esos «asuntos clave» que el Bloque exigirá para dar el sí a Sánchez: «Máis investimentos, máis compromisos coas nosas infraestruturas e cunha cuestión clave, que é a modernización do noso ferrocarril. É un elemento que vai estar si ou si na mesa de negociación; Galicia necesita un ferrocarril do século XXI para conectar as súas vilas e cidades». Además, también se demandará desde el BNG «melloras no financiamento da nosa comunidade e incrementar o autogoberno do noso país».

Pontón subrayó que «imos coa mellor das vontades» a esa negociación, «pero tamén sabendo que con Galicia todo, sen Galicia, nada».

Elecciones gallegas

En una comparecencia tras la reunión con Lores —en la que ambos repasaron las demandas de Pontevedra al gobierno de la Xunta— la portavoz del BNG también se refirió al presidente autonómico asegurando que Alfonso Rueda fue el otro «perdedor inesperado» del «debate de non investidura» de Alberto Núñez Feijoo, pues tuvo que «tragarse» el «desprezo» que supuso «ver a Feijoo comprometéndose con todas e cada unha das comunidades do Estado excepto con Galicia, onde non asumiu ningún tipo de compromiso».

Pontón cree que Rueda también quedó en mal lugar al comprobar cómo «Feijoo lle marca o paso ao respecto dun adianto electoral». «O que estamos vendo —insistió— e a un presidente que cada día é mais evidente que non é máis que un delegado de Feijoo, que incluso nunha cuestión tan importante como é a convocatoria das eleccións, que é unha competencia exclusiva do presidente, está marcando os tempos».

«Na miña opinión —concluyó la portavoz del BNG— canto antes se convoquen as eleccións, mellor para os galegos e as galegas, porque non podemos seguir cun goberno que está a deixarnos unha Galicia máis débil».