María Isabel Alonso asume de manera interina la representación del Gobierno central en Pontevedra

Maica Larriba, a la izquierda, con quien le sustituirá interinamente como Subdelegada del Gobierno, María Isabel Alonso, este jueves en Pontevedra CAPOTILLO

La provincia de Pontevedra tiene nueva subdelegada del Gobierno en funciones. Se trata de María Isabel Alonso de Linaje Calzada, que ocupa de manera interina el cargo que deja, por jubilación, Maica Larriba este 31 de agosto. Ambas llegaron a la Subdelegación al mismo tiempo, con apenas un par de semanas de diferencia: en julio del 2018, Larriba como máxima representante del Gobierno en la provincia y apenas quince días antes lo había hecho Alonso de Linaje, como secretaria general de la Subdelegación. Esta última había desempeñado previamente el cargo de jefa provincial de tráfico. Curiosamente, María Isabel Alonso accedió al cargo de secretaria general de la institución por jubilación del anterior titular, José Félix López Araújo.

María Isabel Alonso podría desempeñar el cargo de subdelegada en funciones hasta que se conforme un nuevo Gobierno, ya sea liderado por el PSOE o por el PP ya que no no se prevén nombramientos «políticos» antes. Larriba confirmó a La Voz que desconoce los planes de la Delegación del Gobierno en Galicia. No obstante, sobre su posible sustituto reflexionó en su última entrevista a La Voz, el pasado miércoles, que «estamos en un momento de incertidumbre porque nos vamos sin el panorama despejado, pero si el que me sustituye comparte mis valores y mis principios, seguirá en la misma línea. Es un puesto de una enorme responsabilidad, con un cuadro de funcionarios de una altísima preparación. Además, tendrá el apoyo incondicional de los cuerpos de seguridad del Estado».

En algunos ámbitos está sonando el nombre del concejal vigués del PSOE Abel Losada como posible subdelegado del Gobierno en Pontevedra, como pero no existe ningún tipo de confirmación al respecto.