Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra: «A idea fundamental foi facer unha cidade para as persoas»

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (1954), do BNG, relata os eixos que guiaron a transformación urbana de Pontevedra, recoñecida a nivel mundial con premios da ONU, da Fundación Bloomberg en Nova York ou da Unión Europea, entre outros moitos. A entrevista estivo conducida por María Meizoso nas instalacións de La Voz de Galicia, en Sabón, e pódese ver completa tanto na web como nas redes do xornal. Tamén participou o periodista José Manuel Pan.

—Leva vostede 24 anos como alcalde. Como era Pontevedra antes da súa chegada?

—Teño que aclarar que son 24 anos na alcaldía e 12 previos na oposición. É un tema fundamental porque durante eses 12 anos elaboramos un proxecto moi estudado, tendo moi presente o que se facía en todo o mundo respecto á mellora do espazo público e a calidade urbana nas cidades. E logo en 1999, cando chegamos á alcaldía, tiñamos xa un proxecto bastante ben definido que nos permitiu actuar inmediatamente nunha cidade que era triste, contaminada, cunha intensidade media diaria de vehículos no centro que triplicaba a do centro de Madrid por quilómetro cadrado. O que fixemos foi cambiar o paradigma. Partimos de que entraban moitísimos máis coches dos que cabían na cidade e tiñamos que recuperar espazo público para as persoas. Foi a decisión máis importante que tomamos. Era unha cidade en decadencia, nada apetecible para vivir, e o que fixemos foi cambiar o paradigma e buscar unha cidade atractiva para vivir e para traballar.

—Cales foron as claves?

—A transformación máis importante era esa recuperación do espazo público. Naquel momento, o 70 % das rúas e das prazas da cidade estaban destinadas ao vehículo a motor, para aparcamento ou para circular. O que fixemos foi darlle a volta, converter o 30 % de espazo para as persoas nun 70 %. Especialmente, pensando en que os máis débiles, os nenos, as persoas maiores ou as persoas cun grao de discapacidade puidesen desfrutar o espazo público, que é un dereito fundamental das persoas. Nós sempre dicimos que a sanidade, a educación ou os servizos sociais de base son dereitos fundamentais, pero tamén defendemos o dereito ao espazo público nas cidades. Polo tanto, a idea fundamental foi construír unha cidade pensada para as persoas. A partir diso hai moitos aspectos: o calmado de tráfico, a accesibilidade universal, encher ese espazo público...

—Como fixeron para reducir o tráfico?

—Eliminamos dous tráficos que non son necesarios para que a cidade funcione. Un é o que cruza a cidade e non para nela, que representaba a un 30 % dos cen mil coches de media que entrababan a diario en Pontevedra. Eliminámolo practicamente todo. Neste último mandato acabamos de eliminar o último tráfico de paso na cidade, que era o da rúa Raíña Victoria. Logo, tamén actuamos no tráfico que se denomina de axitación, ese que está buscando aparcamento a partir das oito e media ou nove da mañá, cando xa están todos os espazos ocupados. Son condutores que están intentando ver se marcha alguén, gastando gasolina, contaminando, cabreados dando voltas, ocupando espazo público... Ese tráfico de axitación é outro 30 ou 40 % do total. Eliminados eses dous, deixamos o tráfico imprescindible para que a cidade funcione, que é o tráfico en destino, a xente que accede aos seus traballos, a xente que está traballando —que está primada na cidade de Pontevedra e pode cargar e descargar practicamente en todas as rúas sen que estea todo o tráfico colapsado—, os servizos de todo tipo, o transporte público, taxistas, mensaxeiros... Incluso os desprazamentos en coche obrigados porque levas un peso ou vas descargar ou recoller alguén. Tes que poder parar diante da túa casa para facelo, e en Pontevedra creamos estacionamentos de servizos de balde, por toda a cidade, de 15 minutos como máximo, pero que fan que non vaias a unha rúa a non ser que teñas que ir por algo. Iso diminúe o tráfico moitísimo e conseguimos que a cidade funcione ben e sexa dinámica. En Pontevedra demostramos que os coches necesarios para que a cidade funcione son menos dos que cremos. E eliminar tráfico no centro fai que os nenos poidan saír á rúa, poidan ir andando ao cole ou que poidas charlar no espazo público. E que se produza o que se chama cohesión social, que é unha palabra moi bonita pero que hai que concretar. Cohesión social é que cando ti saes da túa casa atopes un espazo publico que é continuidade da túa propia casa, que non é agresivo, que non é ruidoso, que che permite estar coa xente.

—Agora todo o mundo aposta pola cidade sostible, pero vostedes fixérono hai 20 anos.

—Pontevedra é a única cidade de todo o Estado, xunto con Logroño, que ten todos os días os datos de calidade do dentro dos parámetros da OMS. E iso é porque tomamos decisións para levar á práctica conceptos como que as rúas non son estradas, que nunha rúa non podes correr, que tes que deixar espazo para as persoas... A velocidade máxima no centro de Pontevedra desde o 2019 son 10 quilómetros por hora, que é a velocidade real que hai nas cidades en horas punta. E no resto de vías municipais, 30 quilómetros por hora de máximo desde o 2010. Adiantámonos porque esa é a velocidade que agora implantou a DGT para todas as cidades.

«Queremos ser referentes na recuperación do campo para vivir»

De cara ás eleccións de maio, Lores di estar con «moita ilusión por seguir a traballar pola cidade».

—Estamos a piques de rematar o mandato. Que balance fai?

—O máis importante, o que máis ilusión me fai, é a percepción que teño, e que me transmite a xente, de que cada vez máis veciños de Pontevedra están orgullosos da súa cidade, presumen dela, están contentos de vivir na súa vila, ensínana con orgullo. Este proxecto que levamos 24 anos desenvolvendo e 12 máis planificando foi asumido maioritariamente pola poboación. Se non fose así, non poderiamos executalo. Hai unha parte importantísima de xente que quere vivir nunha cidade máis habitable e que apostou por iso.

—Se pensamos no futuro, que proxectos ten na axenda?

—Non temos todo feito, é obvio, non chegamos a todos os sitios. Estamos traballando no medio rural, nos barrios, hai rúas do centro que aínda non tocamos... Tamén temos proxectos medioambientais, de recuperar a ría para os usos que debería ter, do tratamento de residuos, unha aposta forte pola compostaxe, por eliminar perdas de auga na rede de abastecemento, por coidar mellor as nosas 7.000 hectáreas de monte, que son vida, que son o osíxeno da cidade. Ilusióname facer ese gran Museo Nacional de Galicia no Museo de Pontevedra coa incorporación do antigo convento de Santa Clara...

—Como se atopa Miguel Anxo Fernández Lores para encarar un novo proceso electoral?

—Pois atópome de marabilla, con moita ilusión por seguir facendo cousas na cidade. Hai unha experiencia acumulada moi importante e temos moitos proxectos. Estou empeñado en conseguir que todos os cidadáns, vivan onde vivan, teñan os mesmos dereitos, e falamos dun concello con 120 quilómetros cadrados. Mentres haxa folgos e ganas, seguirei... Se me votan, claro.

—E pensando máis a longo prazo, que Pontevedra lle gustaría ver cando se atope fóra do Concello?

—Gustaríame que a cidade siga na liña de avanzar tanto nos temas que nos fan ser un referente a nivel mundial como tamén en moitos aspectos que aínda están pendentes de traballar. Queremos ser tan referentes ma vida urbana coma na recuperación do campo para vivir e para traballar.