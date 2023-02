Carmela Silva insiste en su rechazo a Ence Pontevedra: «Estamos no lado en que hai que estar e temos a razón»

La fábrica de Ence en Lourizán CAPOTILLO

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, reiteró este jueves su posición en contra de la continuidad de la factoría de Ence en Lourizán y saludó el aviso que la Comisión Europea ha realizado a España en el sentido de que no se pueden dar prórrogas de concesiones en el litoral por 75 años como establece la actual legislación estatal. Carmela Silva subrayó, ante la intervención de la UE en este conflicto: «Estamos no lado en que hai que estar e temos a razón en defender que os lugares máis valiosos da natureza teñen que ser recuperados e a verdade é que sentín a satisfación de estar onde hai que estar». La presidenta de la Diputación fue una de las voces más críticas con la continuidad de la fábrica en Pontevedra, manteniendo la postura histórica del PSOE de que la factoría debe abandonar el dominio público marítimo terrestre en la ría.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, el nacionalista César Mosquera, incidió en que para él «non é novidoso» que la UE le enmiende la plana a España y recordó que lo dicho por la Comisión Europea ya figuró también en el recurso contra la prórroga de la concesión de Ence que en su día presentó el Concello de Pontevedra ante la Audiencia Nacional. Mosquera comentó que en ese recurso el Concello ofrecía cinco argumentos, pero añadió que la Audiencia Nacional ya no entró en analizar cuatro tras posicionarse con contundencia contra la prórroga con el primero. Asimismo, el vicepresidente de la Diputación lamentó la larga burocracia de los trámites judiciales relacionados con Costas en España, como se refleja en el hecho de que el hotel Algarrobico, en Andalucía, todavía no se haya demolido, pese a todos los años transcurridos.

El líder del BNG incidió en que España tiene «unha protección da costa aparentemente avanzada, pero que na práctica, entre os buratos que ten con sentenzas e contramovementos, non é real e temos todo iso». Mosquera insistió en que Ence tendría que haber abandonado la ría de Pontevedra en el 2018 cuando venció su concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre en Lourizán. Destacó que su continuidad ha producido a sus propietarios un «beneficio» y sostuvo que la industria pesada tiene que abandonar el entorno inmediato de las ciudades.

En relación con las declaraciones de Ence donde daba por asegurada la prórroga de su concesión tras la sentencia del Supremo que validó la prórroga del 2016 a la factoría, Mosquera señaló que él no lo ve tan claro. «Os que cantan victoria diciendo que iso está acabado están cando menos sendo imprudentes, porque hai tantos motivos de fondo por un lado ou por outro para que iso no siga aí». Pendiente de que se conozca el texto íntegro de la sentencia del Supremo y sus implicaciones sobre la prórroga de la concesión, Mosquera indicó que el tema, sobre todo tras la intervención de la UE ante España, está lejos de estar solucionado. «Dará as votas que dea pero non parece que haxa motivos de fondo tan claros como para ser incontestables e que estean tan tranquilos».

Mosquera recordó el caso de Elnosa, cuyos propietarios estaban convencidos de que iban a seguir en Lourizán y al final tuvieron que irse. «Non se ven hoxe máis motivos de peso para que siga aí Ence máis que Elnosa», concluyó.