Renato Pérez, marido de Ana María Núñez, en la puerta de Urgencias de Montecelo, donde está siendo atendida la mujer Capotillo

La madre de dos alumnos del CEIP Froebel de Pontevedra, Ana María Núñez, sufrió una caída este lunes en el centro educativo y se fracturó la muñeca derecha. La familia quiso hacer público lo sucedido para denunciar la situación de las instalaciones, donde cada vez que llueve se producen filtraciones desde la cubierta que provocan goteras e incluso charcos en el patio interior y en el pasillo de las aulas de infantil. Renato Pérez, marido de Ana María, explica que la caída se produjo sobre las nueve de la mañana cuando fue a llevar a los niños al colegio. El matrimonio tiene dos hijos escolarizados en el Froebel, un niño de 3 años y una niña de 6. «Mi mujer se había pedido el día como asuntos propios en su trabajo para hacer unas gestiones que tenía pendientes y fue ella quien llevó a los niños. Se había olvidado una carpeta, volvió y resbaló en una zona en la que había agua, después colocaron unos periódicos», relata Renato. Su mujer fue trasladada al Hospital Montecelo y tendrá que ser operada. No sabía si en este centro o si será derivada al privado Quironsalud Miguel Domínguez para la intervención en la muñeca.

Este padre explica que habló con el director del colegio, Pedro Mariño, y que este le dijo que había puesto el tema en conocimiento de la Inspección educativa. La familia no descarta denunciar la caída como prueba de la situación que arrastra el centro. «Nosotros vamos a remar con la ANPA. Hoy fue mi mujer, pero pudo caerse un niño. Sabemos que la dirección apoya a la asociación, pero desde luego que esto también sirva para denunciar las malas condiciones del colegio. La responsabilidad es de la Xunta por no hacer la obra, pero también del Concello, a quien corresponde el mantenimiento», subraya Renato. A esta familia la caída le causará además un grave problema de conciliación, ya que Renato trabaja de noche y su mujer no va poder conducir durante unos meses.

La actual ANPA que preside Eva Lourenco solicitó hace meses una reunión con el jefe territorial de Educación, César Pérez, para exigir que se acometa en verano la tercera fase de las obras de rehabilitación del CEIP Froebel, un proyecto que se aprobó en el 2011 y del que se ejecutaron dos fases. Falta la sustitución de la cubierta, que evitará que se repita la imagen de los cubos y papeles de periódicos que se usan cada vez que llueve para recoger el agua. La ANPA volvió a pedir este lunes una entrevista con el jefe territorial. «Nos dicen que esa agua no es de la zona de la cubierta, la cuestión es entonces por qué motivo está esa zona con periódicos en el suelo para quitar la humedad», señalo Eva Lourenco.