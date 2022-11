El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a la izquierda, con el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, el pasado 24 de octubre en el Provincial RAMON LEIRO

Rompen todo tipo de relación con la Consellería de Sanidade hasta que cambie el equipo de este departamento de la Xunta que dirige Julio García Comesaña. Fue el acuerdo que adoptó este martes, por unanimidad, el pleno de la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra. En un duro comunicado difundido este miércoles, la dirección de la entidad cuestiona el proceder de la consellería, a la que acusa de aplicar ocurrencias en lugar de soluciones reales y de vivir instalada en una realidad «falsa y fantasiosa». La decisión del Colegio que dirige Isidro Lago se produce especialmente por la situación que atraviesa la atención primaria, con medidas, considera, que están llevando a un deterioro de la asistencia y que perjudican tanto a los pacientes como a los profesionales.

Aunque reconocen que la situación sanitaria en la provincia es «compleja», los facultativos recuerdan que Galicia tiene transferidas las competencias desde hace más de 30 años. En concreto, cuestionan que se haya normalizado la falta de médicos en los puntos de atención continuada (PAC) de los centros de salud, delegando en otros estamentos funciones propias de médicos. A eso se suman unas dificultades cada vez mayores de los usuarios en el acceso a los centros de salud. «No entendemos una atención primaria sin médicos. No entendemos una asistencia primaria con listas de espera como las actuales. Estos temas están admitidos a trámite judicial ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)», afirman. También rechaza el Colegio el sistema de ordenación de la demanda en los centros de salud, que supone, dice, un peligro no solo para la intimidad del paciente, sino para su seguridad.

Critican, asimismo, las condiciones laborales del Sergas a médicos de familia y pediatras. «Su oferta es tan deficiente que ni creando nuevas categorías de médicos para este fin ofertando plazas fijas por un sistema de méritos (sin oposición), estas no se cubren. Los médicos no aceptan sus deficientes condiciones de trabajo. Más de 400 emigran todos los años. Más de 200 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria quedaron desiertas en el último mir. Formar a un médico le cuesta a la sociedad más de 300.000 euros y, la mayoría, se marchan a trabajar a otras autonomías, países o a la medicina privada», subraya el Colegio, que llega a hablar de «maltrato» a los profesionales. También aluden a las deficiencias en las formación mir. «La consellería todavía no ha regulado legalmente, a través de una orden autonómica, las competencias, derechos, obligaciones e incentivaciones de los tutores de los médicos residentes, algo imprescindible para este Colegio. No se pueden pedir mas plazas de mir y no poder formarlos», remacha.