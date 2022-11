CAPOTILLO

«Fui el primero en llegar porque pensaron que era de mi club. Fui allí y vi que el río no tenía peligro ninguno. Al contrario, por ese río y con más caudal suben los niños de nuestro club entre 6 y 12 años para que aprendan a manejar el barco en condiciones que no son las normales en una regata de pista o en una regata de fondo. Van con chaleco, van con barco, van con apoyo de nuestras embarcaciones, que tenemos tres embarcaciones de apoyo controlando a grupos pequeños, pero nunca paso nada». Con estas palabras, Miguel Villanueva, entrenador de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, descarta que las condiciones del tramo del Lérez en el que desapareció este viernes José Manuel Penas Balchada supusiesen un riesgo para este deportista del que era muy amigo.

Sus palabras vienen avaladas por las más de tres décadas que lleva entrenando en el tramo urbano del río pontevedrés. En 32 años, dice, «es la primera vez que un piragüista que, por causas que no tienen nada que ver con el deporte, se fue para abajo. Son cosas que no se prevén. Vas por la acera y te cae una losa de un edificio, y aquí igual», sostiene dejando claro: «Peligro no tiene ninguno. Uno se muere en la playa. ¿Y las playas tienen peligro? Cuando hay oleaje, nada más».

En este sentido, Villanueva se mostró convencido de que si Penas Balchada, de 49 años, desapareció en el agua tras volcar su piragua fue por las dolencias que tenía diagnosticadas y que, entre otras cuestiones, le hicieron jubilarse en Juguettos, la antigua tienda Chacón, donde trabajaba. De hecho, el pontevedrés abandonó por el mismo motivo la práctica deportiva activa, por lo que si cogía la piragua era para dar paseos, una pasión que inculcó a su hijo.